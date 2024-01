Biscotti danesi, la ricetta di Iginio Massari: da quando li faccio i miei figli li vogliono sempre per merenda

Se vuoi preparare dei biscotti danesi non puoi assolutamente ignorare la ricetta di Iginio Massari. Ecco cosa farà leccare i baffi a coloro che avranno modo di assaggiarli

I biscotti danesi sono famosissimi in tutto il mondo. Si tratta di prodotti dolciari da forno distribuiti in scatole di latta. Molti li assoceranno a tutte le volte che si sono recati a casa dei propri nonni dove non mancavano mai.

Quanto costa della tradizione gastronomica scandinava, ma le origini sono un po’ incertezze. La tesi più sostenuta da in merito a un’azienda, la Royal Dansk, di un villaggio di Nelsinguer nel 1966. Non a caso il nome dell’azienda è la traduzione di “biscotti reali danesi”.

Il motivo della latta sigillata ha una spiegazione: non far perdere la fragranza. Sulla latta blu è stata stampata poi l’immagine della fattoria dell’isola di Fionia.

All’interno ci sono cinque forme diverse di biscotti. Anche se delle cose sono cambiate, una cosa è certa: la ricetta è sempre la stessa. A tal proposito Iginio Massari, pasticcere e gastronomo italiano, ha proposto la sua da non perdere assolutamente.

Iginio Massari propone una ricetta dei biscotti danesi strepitosa

Su Giallozafferano.it si può trovare la ricetta di Iginio Massari. Semplice e gustosa, bastano pochi ingredienti e seguire alla lettera la procedura della preparazione per deliziare le papille gustative di chi ci circonda.

Bastano 20 minuti di preparazione con un costo medio, dal momento che gli ingredienti si hanno in casa. Andiamo a scoprire ogni singolo passaggio per ottenere dei biscotti danesi doc.

Ingredienti e procedura per ottenere dei biscotti buonissimi

Tra gli ingredienti ci sono i seguenti: 150 g farina di nocciole, 170 gr zucchero a velo, 170 g di burro, 80 g di latte intero, 100 g di uova, farina 00 300 g, 80 g gocce di cioccolato fondente, 2 gr di sale fino e 1 baccello di vaniglia.

La procedura è semplice: nella ciotola versare il burro, zucchero a velo e il baccello di vaniglia. Aggiungere il sale e far amalgamare il tutto ottenendo così una schiuma. Successivamente inserire l’uovo e aggiungere poco alla volta la farina di nocciole. Aggiungere metà del latte, la farina già setacciata e infine il latte rimasto. Mettere le gocce di cioccolato e mescolare. Mettere l’impasto in una sacca da pasticcere con una bocchetta liscia per modellare i biscotti dando una forma di bastoncino lungo 5 cm su una placca da forno. Ovviamente è consigliabile metterci su la carta da forno. La cottura deve avvenire a 180° per 20 minuti. Si potranno servire una volta raffreddati.