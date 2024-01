Microonde, se ci metti dentro queste cose rischi grossissimo: non farlo mai più

Microonde, se ci posizioni al suo interno queste cose sbagli e di grosso. Attenzione!

Oramai in quasi tutte le cucine non manca mai e poi mai, oltre al forno principale, uno a microonde. Se amiamo utilizzare particolarmente quest’ultimo è perché ci consente di scaldare o riscaldare alcuni alimenti in poco tempo. E ciò, oltre a farci risparmiare minuti preziosi che con la vita super piena che abbiamo, è un vero toccasana, ci permette pure di consumare meno in bolletta.

Il che è da vedersi come un’autentica manna dal cielo visto quelle assai salate che ci troviamo costretti a pagare soprattutto nell’ultimo periodo. E ora temiamo quando ci arriveranno quelle relative al mese di dicembre. Non per nulla, complici le varie festività natalizie e i pasti condivisi con parenti e amici, i nostri forni sono stati accessi a go go, compreso quello a microonde.

Ovviamente poi abbiamo dovuto pensare alla sua mirata pulizia nonché perfetta igienizzazione onde evitare il crearsi dei batteri che non sono affatto il massimo per la nostra salute. Fatto sta che ora che siamo avvezzi più che mai a usarlo non dobbiamo farci prendere troppo la mano in tale direzione se si tratta di oggetti e di materiali che vogliamo inserirci al suo interno.

Microonde, attento a che cosa ci metti dentro

Tale attenzione è doverosa considerarla anche se in tanti, soprattutto se inesperti, non ci pensano. Difatti non tutto può essere cotto nel microonde. E ciò non lo diciamo solo per il semplice fatto che alcuni cibi con questo genere di cottura non risultano buoni come se cotti nel forno tradizionale ma per un altro motivo.

Uno decisamente più grave. Parliamo del fatto, che non è affatto da sottovalutare, che non soltanto potrebbero rompere l’elettrodomestico in questione, ma anche creare delle vere e proprie esplosioni che potrebbero cospargersi a macchi d’olio nella nostra cucina e poi in tutta la nostra casa, con tanto di fiamme.

I materiali e i cibi vietati

Non inseriamoci dunque mai sacchetti di carta, come quelli che abbiamo dopo che abbiamo ritirato del cibo dal servizio, per altro sfruttatissimo del take away. Stesso discorso per la plastica che può pure fondersi. Tra l’altro questo materiale non è il top per la nostra salute, così come quella dell’Ambiente.

Stesso discorso per il polistirolo che è molto utilizzato in cucina anche se talora non ce ne rendiamo conto. Vietatissimi poi come materiali il bambù, il legno e il vimini. A livello di alimenti non inseriteci mai le uova, l’uva , le salse, il peperoncino e infine le verdure dalle foglie verdi. In ogni caso per essere sicuri di non fare errori leggete sempre con cura il foglietto delle istruzioni del vostro forno.