Torna Michelle Impossible, stasera la Hunziker su Canale 5

Uno degli one woman show più seguiti e riusciti della passata stagione televisiva. A distanza di un anno il ritorno di Michelle Impossible, lo show del mercoledì sera di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

Tre serate in programma, all’interno delle quali si alterneranno ospiti del panorama nazionale, che terranno compagnia agli ascoltatori della rete ammiraglia Mediaset. La trasmissione si arricchisce di performance artistiche, accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

In pratica una riunione tra amici della conduttrice che porteranno contributi legati alla propria carriera artistica e non solo. Per l’occasione vedremo anche Aurora Ramazzotti, per la quale è previsto uno spazio nel quale in modo irriverente, ironico e scherzoso, saranno coinvolti gli ospiti presenti durante la serata. Musica, riflessioni, conversazioni ma tanto spazio anche al divertimento con un’importante ruolo dedicato alla leggerezza e al sorriso. Nelle puntate si alterneranno sul paco la Gialappa’s Band, il Mago Forest e Katia Follesa.

Tra gli ospiti di questa sera però occhi puntati su Eros Ramazzotti, che anche l’anno scorso era presente alla serata d’esordio del programma. Si ricorda quel famoso bacio tra lui e la Hunziker che fece molto chiacchierare e forse, sognare, tanti sostenitori della coppia. Una reunion particolare anche perché Eros e Michelle a marzo prossimo diventeranno nonni. Un motivo in più per aspettarsi sorprese e momenti di alta emozione. Oltre al cantautore romano: Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci.

