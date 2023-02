Una diretta Youtube per presentare “Wolf, storie che contano” il nuovo progetto podcast. Niente di strano, soprattutto se il prodotto è targato Fedez. Quello che però ha destato più di una preoccupazione è stato il modo nel quale il rapper si è presentato durante la live, caratterizzata da una insolita balbuzie. Un dettaglio che ha lasciato i fan increduli e preoccupati.

Fedez in diretta Youtube per la presentazione del suo nuovo podcast

Cosa è successo

Il marito di Chiara Ferragni infatti, oltre a questa particolare balbuzie che lo ha caratterizzato durante tutta la chiacchierata, ha mostrato stanchezza, ritmo sincopato e più di qualche inciampo durante l’intervento.

Molti fan preoccupati delle condizioni di salute del cantante hanno iniziato a commentare la diretta, chiedendo spiegazioni e informazioni anche agli amministratori della live.

“Spero che non mi parta la balbuzie come oggi, è incredibile”, ha commentato Fedez. Secondo alcune fonti, le motivazioni sarebbero riconducibili anche al periodo piuttosto turbolento vissuto a livello familiare con la moglie dopo Sanremo. Intanto ci si interroga ancora relativamente al futuro della coppia.

Quanto al nuovo progetto imprenditoriale, Fedez ha raccontato che l’interesse per la finanza nasce in virtù di una particolare consapevolezza. “Perché mi definisco anche così, penso di esserlo” ha detto il rapper, spiegando la motivazione per la quale intende condividere esperienze con esperti del settore e altri personaggi, attraverso incontri volti a spiegare e raccontare le curiosità legate a questo settore.

Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Amadeus

Chiara Ferragni e quel contratto a Sanremo

Intanto in queste ore si parla anche di Chiara Ferragni. L’influencer infatti, avrebbe richiesto alcune specifiche condizioni e vincoli in merito alla riproduzione della sua immagine, in foto o in video, a Sanremo, per la partecipazione alla settantatreesima edizione del Festival. Eccezion fatta, ovviamente, delle immagini sul palco dell’Ariston.

Secondo Striscia la Notizia, la Ferragni avrebbe concesso l’esclusiva delle riprese del backstage del Festival di Sanremo a Prime Video. Con la piattaforma, Chiara sta realizzando la seconda stagione della docu-serie The Ferragnez.

L’inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio e Amadeus

L’inchiesta di Striscia la Notizia

Il servizio del tg satirico in onda questa sera mostrerebbe che il cda della Rai, nonostante la richiesta, non avrebbe ancora visto le condizioni contrattuali della Ferragni.

Il contratto infatti sarebbe segreto. Qualora fosse così, sarebbe la prima volta che un conduttore o un super ospite del Festival di Sanremo abbiano nascosto il contratto.

“Nello speciale Tg1 – Sanremo record, circa 75 minuti di backstage del Festival, non compare un solo frame di Chiara Ferragni. Non è che questa aveva l’esclusiva con Amazon per il dietro le quinte di Sanremo che è pagato da noi contribuenti con il canone?”, raccontano nel servizio di Striscia la Notizia.

Certamente, al momento, un’ulteriore questione che continua e non poco a far discutere.

© Riproduzione riservata