Torna in TV “LOL 3: Chi ride è fuori”, il programma che negli ultimi due anni ha riscosso un ottimo consenso tra gli spettatori. Nuovo cast e nuove trame disponibili dunque a breve, per numerosi appassionati della comicità che attendono l’inizio della nuova stagione.

Il set di LOL

Un prodotto di successo

Secondo gli addetti ai lavori, dopo il grande successo delle prime due edizioni ad aspettarci sarà una nuova, terza stagione davvero esilarante. A ricoprire il ruolo di disturbatore ufficiale dello show, Maccio Capatonda, che risultò trionfatore nella seconda stagione.

A Maccio, il compito di effettuare interventi finalizzati a strappare risate ai concorrenti, cercando di provocare la squalifica. L’intento sarà dunque quello di mandare in fumo l’intento di concorrere al prestigioso montepremi in palio. Il premio per l’ultimo sfidante che riuscirà a resistere, rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco, è pari a 100mila euro da donare a un ente benefico.

Al timone del comedy show italiano come al solito Fedez, che sarà affiancato Frank Matano, uno dei partecipanti della prima stagione.

Matano avrà il compito di gestire la control room e alla prima risata di uno dei partecipanti dovrà estrarre un cartellino giallo di ammonizione, seguito eventualmente dal rosso, che significa espulsione definitiva dal gioco.

Fedez e Frank Matano

Il Format e le motivazioni della riuscita

Il meccanismo drammaturgico è basato sul format giapponese Documental, creato dal comico Hitoshi Matsumoto. LOL prevede una sfida a colpi di battute tra dieci comici in gara, impegnati senza mai cadere in tentazione e in errore, nel tentativo di strappare una risata agli altri partecipanti.

La battaglia regalerà quasi sempre colpi di inventiva, genialità ed estro tradotti in stili comici differenti. Si passa abilmente dalla stand-up, all’improvvisazione, passando per il genere no-sense e la commedia fisica.

Sebbene creato anni prima, molto probabilmente il format riesce ancora a reggere perché arrivato in Italia in un momento particolare, poco dopo il periodo del lockdown. La prima edizione è infatti datata 2021, quando ancora vi erano strette limitazioni in termini di possibilità di movimento all’interno del nostro Paese. Ecco che l’identità di condizione tra spettatore e artisti può aver in qualche modo azzerato le differenze, favorendo l’escalation di ascolti dello show.

il Cast di Lol 3

Il cast e le date

Saranno Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi i dieci concorrenti a sfidarsi per il titolo di vincitore della terza edizione.

I primi quattro episodi di LOL saranno disponibili con contenuti in esclusiva sulla piattaforma Prime Video, a partire dal prossimo 9 marzo.

Per il gran finale, quindi per i due episodi conclusivi bisognerà attendere invece il 16 marzo.

© Riproduzione riservata