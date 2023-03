E’ certamente una delle una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, punta di diamante di Mediaset. Vanta una carriera ventennale con diversi programmi di successo all’attivo. Parliamo di Michelle Hunziker, che questa sera torna in onda con la seconda delle puntate del suo show del mercoledì sera: Michelle Impossible.

Michelle Hunzinker

Dopo il successo della scorsa settimana, nella quale Michelle ha condiviso il palco con il suo ex marito Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora, questa sera la showgirl è pronta a un’altra appassionante puntata del varietà di Canale5.

Le origini

Michelle Hunziker è nata a Sorengo (Svizzera) il 24 gennaio 1977, da madre è olandese e padre con origini svizzere-tedesche. Il trasferimento in Italia, a Milano, è avvenuto all’età di 17 anni.

Una giovanissima Michelle Hunziker

La carriera

Negli anni, Michelle Hunziker ha raccolto numerose esperienze televisive che hanno caratterizzato la propria carriera, facendo la spola tra Italia e Germania.

Striscia la Notizia, Paperissima, Love Bugs, il Festival di Sanremo del 2018 e tantissimi altri impegni, con un pubblico sempre più ampio che nel tempo le ha accordato un affetto frutto di un talento riconoscibile, contraddistinto da una spiccata bellezza e una simpatia coinvolgente.

Michelle Hunziker nasce come modella e a far scalpore nei primi anni del suo percorso lavorativo è la relazione con il conduttore Marco Predolin, più grande di 25 anni. Era il 1994.

Marco Predolin

Michelle sfila sulle passerelle dei più importanti stilisti. Rocco Barocco, Armani, La Perla e diventa fino a famosa per uno scatto che rimasto iconico di quegli anni. La foto ritraeva il suo fondoschiena e la treccia bionda, ai tempi della partnership con una marca di biancheria intima.

E’ Gerry Scotti a farla esordire. Nel 1995 infatti compare in una puntato di Buona Domenica. L’anno successivo invece, Michelle affianca Paolo Bonolis nella trasmissione I Cervelloni, uno show in onda su Rai 1, mentre dal 1997 passa a Mediaset con Paperissima Sprint e Colpo di fulmine.

In quest’ultima trasmissione sostituisce alla conduzione Alessia Marcuzzi.

Intanto in Germania Michelle acquisisce fama curiosamente anche in virtù di un film dichiarato uno dei flop della cinematografia italiana. Parliamo del b-movie cult Alex l’Ariete, con protagonista Alberto Tomba.

Il successo definitivo arriva con Festivalbar e successivamente con Zelig, al fianco di Claudio Bisio, prima di confermare dal 2004 il sodalizio con Antonio Ricci in Striscia la Notizia. Grazie al Tg satirico collabora diversi conduttori storici del programma come Ezio Greggio e Gerry Scotti.

Gli amori

Certamente il matrimonio con Eros Ramazzotti avvenuto nel 1995 è quello che è più legato alla cronaca rosa. Il cantante e la conduttrice hanno come detto una figlia, Aurora, che in questo momento si sta affermando all’interno del mondo dello spettacolo. La coppia si è separata nel 2002 e separata nel 2009. Un periodo buio per entrambi con Michelle finita nelle spire di una setta e Eros che certamente ha vissuto momenti migliori.

Recentemente l’affetto e l’unione amichevole ritrovata. I due presto inoltre saranno nonni.

Nel 2014 Michelle Hunziker sposa in seconde nozze l’imprenditore Tomaso Trussardi: la coppia ha due figli Sole e Celeste, prima di una definitiva separazione avvenuta nel gennaio del 2022.

Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker

Quanto guadagna

Le fonti relative ai guadagni della showgirl e conduttrice sono piuttosto frastagliate. Nel 2012 la rivista tedesca Billanz aveva stimato per quell’anno un reddito personale di circa 8,2 milioni di euro.

Per il Festival di Sanremo del 2018 il cachet per la conduzione delle 5 serate avrebbe sfiorato i 500 mila euro.

Poco chiare anche le informazioni relative al mantenimento dei due figli frutto della relazione con Tomaso Trussardi. Quel che è certo però, è che l’azienda del suo ex marito vanta un patrimonio che si aggira tra i 200 e i 300 milioni di franchi svizzeri.

© Riproduzione riservata