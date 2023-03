Le indiscrezioni parlano di un dramedy, una biopic in grado che narra la storia di Mauro Repetto e Max Pezzali. Un percorso che affronta il viaggio artistico e musicale di due ragazzi di Pavia, dalla fondazione fino allo scioglimento di una delle band iconiche degli anni novanta. Presto dunque, sarà realizzata una serie tv sulla storia degli 883.

Max Pezzali

La serie in onda su Sky

La fiction andrà in onda su Sky, coprodotta da Sky e Groenlandia. La serie racconterà il percorso dell’iconica pop band che in qualche modo ha cambiato la musica italiana degli anni ’90. Mauro e Max, per molti degli sfigati, insieme scrivono canzoni che diventano hit, raccontano mondi persone e stati d’animo. Un effetto che ha colto di sorpresa anche loro stessi, che forse mai si sarebbero aspettati questo riscontro da parte di intere generazioni di fan che ancora oggi assiepano numerosi i concerti e restano fedeli alla loro musica.

Anni di successi, di allontamenti. Emozioni partite direttamente dai banchi del Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” di Pavia quando Max ripete la terza e si ritrova Mauro come compagno di banco. La grande amicizia, sognando l’America, diventata note musica e avventure.

“È già tutto pronto” – ha detto il regista Sidney Sibilia – “Mi è venuta questa idea perché quella degli 883 è una bellissima storia di amicizia. Max e Mauro mi hanno aiutato, ovviamente, per la costruzione di questo film. Ci sono storie molto belle da affrontare. Nella prima stagione racconteremo tutto il primo album“.

Gli 883

Gli esordi e l’evoluzione della band

L’esordio del duo è datato 1989. Max e Mauro figurano all’interno del programma “1, 2. 3 Jovanotti“. I due amici decidono di farsi chiamare I Pop, sfruttando un gioco di parole con i termini “Hip Pop”. Sul palco della discoteca Rolling Stone di Milano, i ragazzi portano “Live in the music“, brano rap in lingua inglese.

Il nome della band cambia in un secondo momento, traendo ispirazione dalla cilindrata del modello della motocicletta Harley Davidson.

Una motocicletta Harley Davidson

Hanno ucciso l’uomo ragno

Era il 10 febbraio 1992 quando esce “Hanno ucciso l’uomo ragno”, l’album che ha decretato il successo del duo. Per molti il più bell’album della band. Un lavoro che spazia tra il pop rock e il rap. “Jolly Blue”, “Con un Deca”, “6 1 sfigato”, sono solo alcuni dei titoli di brani contenuti nell’album.

L’uomo ragno come ha spiegato più volte Max Pezzali rappresentava la purezza adolescenziale oppressa dal mondo degli adulti. “Forse non è morto, mi piace pensare che sia ancora da qualche parte a coltivare il sogno, la chimera””, ha dichiarato recentemente Max Pezzali.

Il cantante a settembre sarà a Roma con un concerto speciale intitolato “Il Circo Max”, che già prevede numeri importanti in tema di vendite. Location della serata, ovviamente, il Circo Massimo.

Quando iniziano le riprese

“E’ già tutto pronto, iniziamo a girare a breve, probabilmente verso l’estate“. Con queste parole il regista Sidney Sibilia presenta l’inizio delle riprese. Con tante novità che sicuramente saranno annunciate a stretto giro. I fan intanto attendono impazienti.

