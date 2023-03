E’ certamente uno dei cantanti più amati e conosciuti del panorama musicale nostrano. Questa sera Al Bano Carrisi sarà ospite da Belve, il programma di Rai 2 che porta le testimonianze di diversi esponenti del mondo dello spettacolo e non solo.

Francesca Fagnani

Questa sera l’intervista

Il cantante sarà intervistato dalla padrona di casa, Francesca Fagnani. Sempre al centro del gossip per i propri risvolti sentimentali, l’artista si sottoporrà alle domande piccanti della giornalista. Scopriremo diversi aspetti del carattere e della carriera dell’artista che compirà 80 anni il prossimo 20 maggio.

Una carriera quella di Al Bano duratura e costellata da innumerevoli successi. Parte di essi evidentemente, passati in compagnia dell’ex moglie Romina Power. Tour italiani, europei e mondiali. Con un quindici partecipazioni in gara al Festival di Sanremo, vinto nel 1984 con il brano Ci sarà.

Al Bano Carrisi e Romina Power

Recente la sua apparizione sul palco del Teatro Ariston che ha certamente incuriosito e appassionato migliaia di telespettatori. La sua partecipazione in qualità di super-ospite al Festival di Sanremo 2023 ha certamente dato lustro a un artista che insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi è una firma significativa all’interno dello star system italiano.

Attualmente l’artista si divide in numerose comparsate e partecipazioni all’interno di numerosi programmi televisivi. Prima ancora della super ospitata alla 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana, si ricordano le apparizioni al Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci ma anche in occasione di alcune puntate di Amici di Maria De Filippi o C’è posta per te.

Massimo Ranieri, Al Bano Carrisi e Gianni Morandi

L’azienda agricola

La sua attività come molti sanno non è però legata solo al mondo dello spettacolo. Al Bano porta avanti da numerosi anni anche una florida e rigogliosa azienda agricola legata alla produzione di vino.

Diverse proprietà sono le proprietà sparse tra Puglia, Sud Italia e alcune zone del nostro Paese. Un forte investimento è stato effettuato in direzione della propria azienda vinicola, che ha sede a Cellino San Marco, suo paese natale, in contrada Bosco.

Una realtà nata in virtù di una promessa da mantenere nei confronti di suo padre Don Carmelo. Secondo quanto è possibile riscontrare sul sito ufficiale dell’azienda il costo della maggior parte delle bottiglie di rosso e di bianco è compreso tra i 12 e i 50 euro.

Quanto guadagna

Secondo alcuni il patrimonio economico di Al Bano sarebbe decisamente cospicuo, tanto da significare l’artista come uno tra gli uomini più ricchi della musica italiana.

Molto richiesto in diversi paesi dell’Est, il cachet di Al Bano è certamente tra i più alti. Si dice che la sua partecipazione a Sanremo del 2020 avesse previsto un gettone di presenza superiore a 50 mila euro. E’ dunque verosimile altresì che per l’edizione di quest’anno la cifra destinata al cantante possa esser stata pressochè la stessa, o al massimo leggermente inferiore.

Non molti sanno anche però che il cantante percepisce una pensione. Negli scorsi anni, erano divenute virali alcune dichiarazioni relative alla sua pensione. Secondo quanto dichiarato dallo stesso artista puglise, Al Bano avrebbe diritto a una pensione mensile di circa 1.470 euro.

A fare scalpore le dichirazioni di Carrisi che riteneva la cifra non congrua e sufficiente per il proprio sostentamento mensile. Lo sconcerto era permeato anche attraverso alcuni mugugni dei propri fan.

Importante ricordare che ulteriori fonti di guadagno derivano dalla vendita di dischi ottenuta nel corso di questi anni. Da non trascurare anche i proventi derivanti dallo streaming musicale dei brani, su servizi come Apple Music e Spotify. Solo il brano Felicità conta oltre 4 milioni e mezzo di riproduzioni.

© Riproduzione riservata