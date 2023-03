Un ritorno in TV atteso da molti fan, contrassegnato da un cambio di aggettivo importante. Loretta Goggi torna questa sera su RaiUno con Benedetta Primavera, un varietà in cui l’artista mette nuovamente in scena il proprio repertorio.

Luca Bizzarri, Loretta Goggi e Paolo Kessisoglu

Cosa vedremo a Benedetta Primavera

Canzoni, imitazioni e il grande repertorio di un’artista formidabile per uno show in prima serata che si annuncia imperdibile, condotto dalla prima donna a presentare delle imitazioni in televisione e la prima a condurre un festival di Sanremo.

Tra gli ospiti di questa sera, la prima di quattro serate, Heather Parisi, Chiara Francini Claudio Amendola e Bruno Vespa, ma anche Luca e Paolo.

Tra le persone imitate invece, Laura Morante, Ursula Von Der Leyen e soprattutto la Regina Elisabetta.

“Non volevo soltanto il reperto archeologico” – ha detto Loretta Goggi – “Volevo qualcosa di attuale. Quello che non volevo fare, ossia cantare, me lo faranno fare. Mi propongo per come sono oggi, una donna di 72 anni che però è al passo coi tempi, che fa televisione, che scrive”.

Loretta Goggi alla conferenza stampa di Bendetta Primavera

Biografia

Loretta Goggi è nata il 29 settembre del 1950 a Roma. Ha studiato ballo e canto sin dalla tenera età, debuttando a soli nove anni in un concorso radiofonico, condotto da Corrado. La sua carriera artistica parte nei primi anni sessanta e si fa ricordare per l’interpretazione in uno sceneggiato Rai: a 15 anni diviene la voce di Titti, canarino dei Looney Tunes.

Negli anni Settanta diventa showgirl accanto a Pippo Baudo, conduce il Festival di Sanremo nel 1986.

Qualche anno prima, nel 1981, sul palco dell’Ariston aveva cantato il famosissimo pezzo Maledetta primavera, arrivando al secondo posto in quell’edizione della kermesse canora.

Conduttrice anche de Loretta Goggi Quiz, l’artista grazie al brano riscuoterà successo anche in Germania, Francia, Olanda, Portogallo, Svizzera e Austria.

Loretta Goggi e Gianni Brezza

Il suo più grande amore

Per moltissimo tempo legata al ballerino, coreografo e regista Gianni Brezza, conosciuto sul set di Fantastico dopo 29 anni di convivenza, la Goggi decide di sposarlo. E’ il 2008.

Dopo soli 3 anni, Brezza scompare per le complicanze di un tumore al colon lasciando nel cuore di Loretta un dolore insopportabile. La coppia non aveva avuto figli.

La Goggi ha più volte raccontato che dopo la perdita del marito ha trascorso un periodo molto difficile contrassegnato da un malessere di origine psicosomatica, talmente forte da impedirle di uscire di casa per un lungo periodo.

Loretta Goggi a Tale e Quale Show

Quanto guadagna

Dopo l’apparizione in diverse fiction di successo, dal 2012 la Goggi è ospite fissa di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Le fonti relative al suo guadagno non sono molto certe.

Tuttavia, si parla di un compenso che per dodici puntate si aggira intorno ai 720 mila euro.

