Un grande successo anche in questa stagione. Domani, sabato 11 marzo, ultima puntata di C’è posta per te, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La popolarissima trasmissione si avvia dunque a concludere la sua ventiseiesima edizione.

Maria De Filippi

L’ultimo appuntamento della stagione

Come al solito l’appuntamento si preannuncia pieno di sorprese, emozioni e colpi di scena. Maria De Filippi è pronta a dire arrivederci alla prossima stagione al suo pubblico, come sempre tra momenti di forte riflessione e commozione. In questa, lo show ha ottenuto ottimi risultati d’ascolto toccando i 7 milioni e mezzo di spettatori e superando in alcune serate il 30% di share.

Il format

Come sempre storie di vita ordinaria, di e per persone comuni che come di consueto al sabato sera, si riuniscono per ascoltare momenti e frammenti dell’esistenza quotidiana. Un appuntamento che raccoglie un pubblico sempre più numeroso nonostante le tante edizioni alle spalle. Sono sempre di più i telespettatori, anche tra i giovani, a radunarsi di fronte alla tv per assistere al programma. In molti chiedono di essere in studio tra il pubblico. La partecipazione in quel caso è gratuita.

Come sempre donne e uomini divisi da una busta che può aprirsi o meno, a seconda della scelta del destinatario del messaggio. In genere parliamo di persone comuni che desiderano ricucire un rapporto deteriorato, interrotto o lacerato con membri della famiglia. L’obiettivo è un ricongiungimento recuperare di legami amorosi perduti, amori o amicizie di gioventù rimaste in bilico.

Ruolo come al solito importante quello ricoperto dai “postini“, attori che hanno il compito di consegnare il messaggio e la convocazione in trasmissione ai destinatari. C’è posta per te va in onda dal 12 gennaio 2000 e si contraddistingue anche per l’introduzione di alcuni elementi di varietà finalizzati a spezzare il clima teso venuto fuori dal racconto di alcuni temi affrontati.

Ecco perché per ciascuna puntata, la conduttrice si avvale dell’apporto di alcuni ospiti famosi che arricchiscono il programma e le storie ad esso correlate.

Maurizio Costanzo durante il matrimonio con Maria De Filippi (Foto di Franco Ferrajuolo per RomaIT)

Un’edizione particolare

Un’edizione che certamente Maria De Filippi ricorderà per molto tempo, contrassegnata dalla scomparsa del marito Maurizio Costanzo. Due settimane fa il programma non era andato in onda e sabato scorso invece era apparsa una scritta a inizio trasmissione, recante le parole della conduttrice che ringraziava il numeroso pubblico che le ha accordato una forte vicinanza in un momento doloroso come la perdita del marito.

Fonti vicine alla conduttrice, attestano che stia vivendo un periodo davvero complicato, più del previsto, dopo la morte di Costanzo.

Gerry Scotti

Gli ospiti dell’ultima puntata

Sabato sera durante la trasmissione ci sarà spazio per Gerry Scotti conduttore, amico e collega di Maria De Filippi, da oltre trent’anni volto notissimo e punto fermo di Mediaset e per tanti milioni di italiani. Scotti da poco è nonno di un nipotino, Pietro.

Marco Mengoni a C’è posta per te

Altro ospite big, il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Marco Mengoni. Il cantante di “Due vite”, garantirà insieme al presentatore momenti imperdibili per quest’ultimo appuntamento stagionale con la trasmissione.

