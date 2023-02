Solo pochi mesi fa aveva raccontato della sua nuova vita senza più l’abito monacale. Adesso Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina sta per intraprendere una nuova esperienza della sua vita: sarà una dei concorrenti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Um cambio di rotta importante

La Scuccia, 32 anni, partirà a breve per l’Honduras e sarà parte integrante del cast che caratterizzerà la nuova edizione del programma televisivo in onda su Canale 5.

Un cambio di rotta importante, arrivato dopo che la cantante famosa per la sua partecipazione a The Voice qualche anno fa, aveva deciso di non vivere più in Italia, trasferendosi in Spagna. La motivazione pare fosse quella legata a un nuovo inizio, in un luogo nel quale non fosse conosciuto il suo passato.

Ecco quindi una nuova opportunità per l’artista scoperta e seguita ai tempi della trasmissione canora da J-Ax.

La decisione di svestire l’abito monacale

Solo qualche anno fa Cristina Scuccia aveva deciso di svestire l’abito. Una decisione giunta al termine di un difficile percorso in convento, durante il lockdown, nei primi mesi del 2020.

“Sono stati tre anni di travaglio interiore. Soprattutto durante il Covid questo malessere si è intensificato, tanto che ho chiesto aiuto a una professionista affinché mi desse una mano a fare chiarezza e a non sentirmi sbagliata. Quando alla fine ho preso la decisione definitiva, ero serena”, aveva dichiarato qualche tempo fa.

La cantante aveva inoltre ricordato: “Il 2 novembre 2021, quando ho raggiunto mio papà in Sicilia perché stava male, è stato il giorno in cui sono uscita dal convento, l’ultimo in cui ho indossato gli abiti religiosi: una decisione meditata a lungo, anche con le suore e la congregazione”.

Cristina Scuccia nella copertina di un suo album

Alcune tappe del percorso artistico di Cristina Scuccia

L’11 marzo 2015 Suor Cristina aveva pubblicato in Giappone Sister Cristina, anticipato da una sezione live allo YouTube Live Space di Tokyo.

Dal 10 dicembre 2015 fino al 2017 è stata tra i protagonisti del musical Sister Act, diretto da Saverio Marconi. La cantante figurava nel ruolo di Suor Maria Roberta. Nell’estate del 2016 è stata invece nel cast dello spettacolo Titanic – Il musical. Il 9 marzo 2018 pubblica il singolo Felice, che anticipa l’album omonimo, pubblicato il 23 marzo.

Dal 30 marzo 2019 partecipa alla quattordicesima edizione di Ballando con le stelle, in onda su Rai uno.

Ilary Blasi

Le novità della trasmissione

Ecco dunque la prima novità di uno dei format televisivi più sulle reti Mediaset, che dovrebbe riaprire i battenti il prossimo 3 aprile, in prima serata. Al timone della nuova edizione del programma, ancora una volta, Ilary Blasi. Intanto, mentre ci si avvicina al termine del Grande Fratello Vip, iniziano a circolare i primi nomi di coloro che prenderanno parte all’avventura.



Tra i naufraghi che andranno a comporre il cast della trasmissione, potrebbero esserci Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Predolin e Corinne Clery.

Ad affiancare la conduttrice, ex moglie di Francesco Totti, dovrebbe anche quest’anno figurare Vladimir Luxuria che potrebbe anche essere affiancata da Enrico Papi.

