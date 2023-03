Ritorna l’edizione 2023 di Amici di Maria de Filippi. Sabato 18 marzo, in prima serata su Canale 5, Maria de Filippi torna al timone di quello che è il talent show più longevo del piccolo schermo.

L’interno della scuola di Amici

I concorrenti al serale

La trasmissione infatti va in onda dal 2001, da quando si intitolava Saranno Famosi. Alla conduzione c’era Daniele Bossari e il programma andava in onda su Italia 1. Configuratasi negli anni come una delle mete ambite da giovani professionisti di recitazione, canto e ballo, Amici di Maria De Filippi è senza dubbio la scuola delle arti più importante della televisione italiana.

La conduttrice dunque, appena terminata l’esperienza con l’edizione 2023 di C’è posta per te, torna a coltivare il talento di numerosi ragazzi, dando loro la possibilità di dare vita ai propri sogni.

15 i talenti in gara: otto ballerini e 7 cantanti. Quest’anno a contendersi il titolo di vincitore finale saranno Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G, Wax (che fanno parte della categoria cantanti); Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Ramon, Samu (che ricoprono il ruolo di ballerini).

Maria De Filippi

I giudici

A giudicare le esibizioni quest’anno saranno Cristiano Malgioglio artista, paroliere e cantante italiano; Giuseppe Giofrè ballerino di caratura mondiale, noto per aver duettato insieme a star internazionali quali Jennifer Lopez, Taylor Swift, e Camilla Cabello e Michele Bravi cantautore e attore che già disco di platino e oro, due volte in gara al Festival di Sanremo.

Nella puntata d’esordio di questa edizione presenti anche Pio e Amedeo. I comici pugliesi domani saranno sul palco in veste di superospiti della serata.



I finalisti sono stati di volta in volta giudicati da diversi personaggi dello spettacolo che hanno decretato il loro passaggio alla fase finale del programma. I concorrenti hanno dovuto passare la valutazione di grandi nomi della musica e della televisione italiana.

Tra questi Ornella Vanoni, Loredana Berté, Giorgia, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, Achille Lauro, Nek, Tommaso Paradiso. E ancora, Michele Bravi, Stash, Irama, Il Volo, Emma Marrone, il Maestro Peppe Vessicchio, Alessandro Cattelan, Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato.

Alcuni volti storici del programma

La prima edizione del programma è stata vinta da Dennis Fantina. Era il maggio 2002.

Senza dimenticare Annalisa, Marco Carta, Valerio Scanu, Stash e Irama, è probabilmente Emma Marrone l’artista che abbia dato seguito maggiormente al lavoro svolto durante il talent show. Carta, Scanu ed Emma sono stati anche vincitori al Festival di Sanremo rispettivamente nelle edizioni 2009, 2010 e 2012.

E come dimenticare Alessandra Amoroso certamente tra le voci più amate e seguite dal pubblico nel panorama musicale italiano e Stefano De Martino, ora tra i più apprezzati conduttori in casa Rai?

Emma Marrone e Stefano De Martino

Tra gli altri ex allievi ad aver raggiunto importanti traguardi e/o si ricordano Aaron e Gianmarco hanno potuto esibirsi in diretta alla finale del talent show del sabato sera Tu si que vales e il ballerino Samu, selezionato dal coreografo David Parsons per esibirsi al Teatro Olimpico di Roma nello spettacolo della Parsons Dance Company.

Il premio finale

Quanto guadagnerebbe il vincitore di Amici 22? I primi anni la trasmissione accordava al vincitore un premio pari a 100.000 euro, abbinato a un anno di contratto con Mediaset per un valore complessivo di 50.000 euro.

Nel corso delle edizioni, il montepremi è salito a 300.000 euro, prima di scendere nuovamente a 200.000. A partire dalla dodicesima edizione il primo classificato si è aggiudicato un premio da 150.000 euro e un premio della critica pari a 50.000 euro. A partire dalla quattordicesima edizione invece, il primo classificato godeva anche di un premio aggiuntivo conferito da RTL 102.5, partner della trasmissione

Salvo modifiche, il vincitore di questa edizione 2023 dovrebbe garantirsi un premio pari a 150.000 euro, più ulteriori conferimenti assegnati a ciascun vincitore di categoria (ballo e canto) del valore di 50.000 euro ciascuno. Inoltre, anche per questa edizione è previsto il Premio Tim.

