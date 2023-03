“Quest’anno c’è un cast all stars: calcolandoli insieme hanno fatto 354 film, 128 fiction, 19 Festival di Sanremo. E poi 276 programmi tv, 71 spettacoli teatrali, 26 libri, 74 dischi. E ancora 6 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento. Sono questi i numeri dei concorrenti de Il Cantante Mascherato, lo show del sabato sera di Raiuno al via sabato 18 marzo, ricordati dalla conduttrice della trasmissione, Milly Carlucci.

Le novità di questa edizione

Numeri citati direttamente dalla padrona di casa dunque, in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma, tenutasi negli studi dell’Auditorium Rai di Roma. La Carlucci, reduce dalla consueta esperienza autunnale con Ballando con le stelle, torna al comando de Il Cantante Mascherato questa volta di sabato, la prima grande novità di questa quarta edizione della trasmissione realizzata da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Novità che non si esauriscono al giorno di messa in onda. Nuova veste infatti anche per la giuria, composta non più da quattro ma da cinque componenti/investigatori. Saranno infatti Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, con i volti nuovi di Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica a dover esaminare le esibizioni e a tentare di indovinare il volto del personaggio nascosto dalla maschera.

Sebbene il format sia rimasto sostanzialmente lo stesso, fatto cioè da dodici personaggi famosi che si esibiscono in performance canore in forma anonima, celati dietro maschere spettacolari, la durata da quest’anno è diversa. Con la proposizione al sabato, la trasmissione si allunga e si arricchisce dell’introduzione di un “mascherato per una notte”, presente all’interno di un cuore, che potrà contenere una, due, tre, o quattro persone.

Biografia

Camilla Patrizia Carlucci, conosciuta come Milly è nata a Sulmona, il 01 ottobre 1954. Ha quindi 68 anni.

Figlia di Luigi, generale dell’esercito italiano, e Maria dopo un breve periodo d’infanzia trascorso l’infanzia nel suo paese natale, si trasferisce a Udine, poi a Roma dove consegue la maturità. Sono gli anni in cui Milly si appassiona al pattinaggio artistico a rotelle, disciplina nella quale ottiene risultati più che discreti, data la vittoria del campionato italiano.

Parallelamente alla sua attività, Milly è decisamente attratta dal mondo dello spettacolo. Architetto mancato, Milly inizia a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza.

Milly Carlucci soffre di EPP-protoporfiria eritropoietica, una problematica caratterizzata dalla scarsa produzione di emoglobina che comporta, una più che accentuata sensibilità ai raggi ultra violetti. Ecco spiegato il motivo per il quale la conduttrice evita le esposizioni al sole.

Ciò potrebbe causare macchie sulla pelle e forti dolori. Per questo, oltre all’applicazione di creme, la conduttrice indossa abiti molto coprenti anche durante il periodo estivo.

Milly è sorella di Gabriella e Anna Carlucci. La prima, Gabriella Carlucci, oltre ad aver condotto programmi di successo come Buona Domenica, Portobello e il Festival di Sanremo, è ricordata anche per la sua esperienza politica. Già sindaco di Margherita di Savoia (FG), nel 2001 viene eletta alla Camera dei deputati ricoprendo l’incarico fino al 2013.

Anna Carlucci, invece, dopo una minore esperienza alla conduzione, ha deciso di lavorare dietro le quinte in qualità autrice e regista televisiva e cinematografica.

Carriera

Nel 1972 Milly Carlucci vince il concorso di bellezza Miss Teenager, ma solo qualche anno più tardi esordisce in tv. E’ il 1976 e Milly è al fianco di Renzo Arbore nella trasmissione L’altra domenica, partecipandovi come inviata fino al 1978.

Durante gli anni ’80 Milly si afferma nel suo ruolo di conduttrice facendosi amare dal pubblico televisivo. Il suo volto è associato a numerosi programmi televisivi per Rai e Mediaset.

Si ricordano Scommettiamo che…?, Luna Park, Pavarotti &Friends e, ovviamente, Ballando con le stelle.

Angelo Donati e Milly Carlucci

Il marito Angelo

Nel 1985 Milly Carlucci sposa l’ingegnere Angelo Donati: con il marito la conduttrice vive un rapporto che pare non esser stato mai stato intaccato da crisi alcuna. La coppia ha avuto due figli, Angelica Krystle nata nel 1986 e Patrik, nato nel 1993.



In passato Milly avrebbe voluto un terzo figlio, tuttavia suo marito ha deciso di non assecondarla in questa decisione. Per qualcuno, le motivazioni sarebbero riconducibili all’età già avanzata al momento della valutazione.

Quanto guadagna

Ma quanto guadagna la conduttrice? Le fonti in merito sono piuttosto lacunose, tuttavia secondo le indiscrezioni pare che Milly Carlucci, riesca a ottenere un compenso pari a circa 400.000 euro a stagione; una cifra già molto importante, alla quale andrebbero aggiunte le entrate del marito Angelo.

Egli è infatti un noto imprenditore edile e gestore di due società nel settore immobiliare, che operano negli Stati Uniti e in Inghilterra.



Secondo altre fonti, il fatturato annuo della presentatrice corrisponderebbe a circa 80 milioni di dollari.

