Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colto da ictus ischemico: le sue condizioni

Nella giornata di martedì 14 marzo Mauro Coruzzi, da molti conosciuto come Platinette, è stato colpito da ictus ischemico. A renderlo noto ci ha pensato il suo agente che ha anche aggiornato sulle attuali condizione di salute del noto personaggio televisivo.

Platinette colpito da ictus

Il malore ha bussato alle porte di Mauro Coruzzi lo scorso martedì 14 marzo. Il noto personaggio televisivo, conosciuto come Platinette e portato alla ribalta da Maurizio Costanzo, è stato colpito da un ictus ischemico. A far sapere la notizia chi ha pensato il suo agente che ha anche fatto chiarezza sulle attuali condizioni del conduttore radio e tv, sottolineando la tempestività dei soccorsi.

Ecco le sue parole, riportate da Open: “Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti“.

Chi è Platinette: la carriera

Nato a Langhirano, in provincia di Parma, nel 1955, Mauro Coruzzi sale alle luci della ribalta dopo essere stato notato da Maurizio Costanzo. Lanciato come Platinette all’interno del Maurizio Costanzo Show, da lì in avanti ha intrapreso una lunga carriera spaziando tra tv, radio e libri. Una delle sue ultime apparizioni televisive risale a qualche settimana fa, proprio per omaggiare Costanzo scomparso lo scorso 24 febbraio.

