“Fateci caso sono tutti belli sempre, questo nasce dalla loro purezza, spontaneità, totale assenza di sovrastrutture, intelligenza non contaminata e luce naturale che arriva dai loro sorrisi, dai loro occhi”. Così Piero Chiambretti presenta La tv dei 100. Il conduttore torna questa sera su Canale 5 con il suo nuovo programma.

Piero Chiambretti

Il programma

“I bambini ci insegnano qualcosa in ogni momento, anche quando sono muti, basta uno sguardo un movimento, se fanno domande spiazzano, sono autentici”, ha detto Chiambretti a margine di un intervento.

Il conduttore sarà a capo di un piccolo ritrovo di un ritrovo di 100 giovanissimi protagonisti, aventi tra i 6 e gli 11 anni, che vivranno per la prima volta l’esperienza televisiva. Tre puntate nelle quali i bambini metteranno alla prova gli ospiti che di volta in volta interagiranno con loro. Cercheremo così di conoscere meglio il mondo dei piccoli, soprattutto in relazione con quello dei grandi. Chiambretti come al solito proverà a traghettare la nave sfoggiando irriverenza, ironia e imprevedibilità.

Presenti questa sera, in qualità di ospiti della prima puntata, Michelle Hunziker, Paolo Bonolis, (che ha una discreta esperienza in tema ricordando i fasti di Chi ha incastrato Peter Pan?) e un superospite a sorpresa.

Sarà interessante cercare di capire se e come gli ospiti saranno in grado di soddisfare ogni curiosità dei piu piccoli, tra domande inconsuete e inaspettate. “Il progetto” – ha detto Chiambretti – “è una mia idea da tanti anni, da quando è nata mia figlia. E per questo che ci sarà Margherita nel gruppo dei bambini”.

Il conduttore specifica altresì che non sarà indicato chi tra i bambini è sua figlia.

Piero Chiambretti

Biografia

Piero Chiambretti è nato ad Aosta il 30 maggio del 1956. Compirà dunque tra un paio di mesi 67 anni. E’ alto 163 cm. Sua madre Felicita è stata poetessa e autrice di canzoni. Il distacco da sua mamma, deceduta a causa del Covid, ha segnato molto il conduttore. “La situazione è grave, io ho vissuto un dramma personale e ho visto con i miei occhi che cosa è il Covid in ospedale” – aveva dichiarato “ho visto morire una persona a me esageratamente cara in quattro, cinque giorni. Rimango sconvolto e disgustato quando sento dire da qualcuno che il Covid non esiste, che è una macchinazione internazionale per mettere in ginocchio l’economia del mondo”.

Carriera

La sua attività si sviluppa negli anni ’70 a Torino. I primi passi nel mondo dello spettacolo sono mossi in qualità di disc-jockey in discoteca e attraverso alcune esperienze con alcune emittenti radiofoniche della città. Non molti sanno che Chiambretti è stato animatore turistico sulle navi da crociera dal 1981 al 1986. Poi è arrivata la tv privata torinese, Rete Manila 1.



Il conduttore ottiene un notevole successo nel 1987, quando Rai3 lo ingaggia per il programma Va’ pensiero e gli viene affidata la rubrica Divano in piazza. Dal suo arrivo in Rai, Chiambretti diventa ideatore di programmi TV e con il tempo uno dei conduttori più amati di tutto il panorama televisivo italiano. Nel 1997 è sul palco dell’Ariston con Valeria Marini e Mike Bongiorno, per la 47esima edizione del Festival di Sanremo.

Tra i suoi programmi più di successo si ricordano Prove tecniche di Mondiale (1990), Pubblimania (1993), Chiambretti c’è (2001-2003), Chiambretti Night. Dal 2020, è il conduttore dell’approfondimento calcistico di casa Mediaset Tiki Taka – La Repubblica del Pallone.

Piero Chiambretti e Mike Bongiorno al festival di Sanremo del 1997

Gli amori

Chiambretti è stato legato sentimentalmente per oltre 7 anni con la conduttrice Ingrid Muccitelli. La love story è terminata nel 2009. Poi, il conduttore ha conosciuto Federica Laviosa, dalla quale ha avuto la figlia Margherita, nata nel 2011: “La mia vita è cambiata da quando nel 2011 è nata Margherita” – ha detto recentemente il conduttore – “Con lei non mi sento più al centro dell’attenzione. Vedo la mia vita attraverso il suo sguardo. Portarla allo zoo, al cinema, al museo Egizio di Torino, sono gioie impagabili. Da quando c’è lei, poi, tendo a preservare molto la mia privacy”.

Nel 2016 la sua relazione con la mamma di sua figlia termina. Al momento non ci sono notizie certe sulla sua attuale condizione sentimentale.

Quanto guadagna

Le cifre in relazione al guadagno di Piero Chiambretti sono state rivelate qualche mese fa. Il conduttore aveva dichiarato di guadagnare 26mila euro al mese e che i compensi si erano aggiornati al ribasso. Fino a qualche tempo prima infatti, il suo cachet garantito da Mediaset si aggirava intorno a cifre vicine ai 50 mila euro. In relazione a questo il conduttore aveva chiesto un aggiornamento anche per quanto riguarda le cifre da accordare alla sua ex compagna, per il mantenimento della figlia.

Si era parlato di un aggiornamento dai 3mila euro, sino a una cifra non superiore agli 800 euro. A questa somma il conduttore aggiunge le spese per affitto, condominio e utenze della casa in cui vivono mamma e figlia.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, entrambe vivrebbero in un appartamento di circa 180 mq nella città di Torino.

