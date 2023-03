Torna come ogni lunedì l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, il varietà televisivo di Rai2 condotto da Stefano de Martino. Come sempre tanti ospiti attesi e tanti giochi imprevedibili renderanno effervescente anche questa puntata della trasmissione.

Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

Il Format

ll programma, in onda dal 2015, è costituito da diverse prove alle quali si sottopongono i concorrenti di volta in volta diversi per ciascuna puntata. I concorrenti sono volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. La serata non prevede una vera e propria competizione tra i partecipanti, tuttavia ogni prova diviene una sfida a sè stante.

Tra le varie gare che hanno caratterizzato le diverse edizioni si ricordano certamente la Serenata STEP, nella quale ciascun concorrente ha il compito di intonare una canzone utilizzando un testo improvvisato, che trae spunto partendo da una lettera nelle mani del conduttore. Al proferire di quest’ultimo della parola “Ritornello”, ciascun concorrente dovrà eseguire e cantare il ritornello del brano in questione.

Ciò per cui è famoso il programma è senza dubbio La stanza inclinata, gioco nel quale i concorrenti devono provare a restare in equilibrio all’interno di una stanza con il pavimento inclinato di 22,5°. Il tutto, improvvisando uno sketch sulla base delle istruzioni fornite dal conduttore.

Il programma, registrato dall’Auditorium Rai di Napoli, nell’ultima puntata è stato seguito da 1 milione e 346 mila spettatori per uno share pari all’ 8,4%.

La stanza inclinata a Stasera tutto è possibile

Gli ospiti di questa sera

La quinta puntata di questa nona edizione sarà interamente dedicata al cinema. Come sempre ad arricchire la trasmissione tanti ospiti già intervenuti altre volte e nuovi concorrenti che renderanno avvincenti le sfide in corso.

Punti fermi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. L’imitatore oltre a interpretare l’attrice Sandra Milo, questa sera vestirà anche i panni della giornalista Federica Sciarelli.

Gli altri ospiti saranno Anna Tatangelo, Martin Castrogiovanni, Peppe Iodice, Valeria Graci, Angelo Pisani e Francesco Procopio.

All’interno della serata, spazio ai nuovi giochi Ma che bontà e La coppia che scoppia. Il primo consiste nel far pronunciare al concorrente la frase ‘Ma che bontà’, nonostante l’assaggio di sapori tutt’altro che gradevoli. Il secondo, invece, da effettuare in coppia, prevede lo scoppio di un palloncino attraverso la sola pressione del corpo.

Biagio Izzo, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni

Biografia

Il programma è condotto da Stefano de Martino. Ex ballerino di Amici di Maria De Filippi oggi è certamente uno tra i conduttori di punta della Rai.

Originario di Torre del Greco, 33 anni, De Martino sin da bambino è appassionato di danza. Nel 2007 diviene vincitore di una borsa di studio a New York presso il Broadway Dance Center. Tra le sue collaborazioni, quella con la compagnia Oltre Dance Company di Macia Del Prete.

Vita sentimentale

Stefano De Martino è stato fidanzato per circa due anni con la cantante Emma Marrone. I due si sono conosciuti ai tempi della partecipazione ad Amici nel 2010. Una storia caratterizzata da alti e bassi, i due si sono separati all’improvviso lasciando perplessi molti fan.

Emma Marrone e Stefano De Martino

Certamente è la storia con la conduttrice e showgirl Belen Rodriguez la parte più consistente della vita di De Martino. Sposatasi nel 2012, la coppia ha un figlio, Santiago. I due dopo una breve separazione sono tornati insieme a fine 2020.

Stefano De Martino, Belen Rodriguez e il piccolo Santiago

Quanto guadagna

Le fonti in merito al guadagno di De Martino sono piuttosto sfuggenti e lacunose. Difficile dire con certezza il guadagno del conduttore di Bar Stella e prima ancora di Made in Sud.

E’ possibile che possa essere una cifra maggiore a quella relativa al suo passato ruolo di giudice nelle puntate del serale di Amici. Ruolo per il quale De Martino avrebbe percepito un compenso di 7mila euro a puntata.

Una cifra leggermente ritoccata rispetto ai tempi in cui il ballerino faceva parte del cast del programma. Ai tempi, il cachet si aggirava intorno ai 5 mila euro per ciascuna puntata.

Secondo alcune indiscrezioni poi, il ballerino avrebbe in passato percepito anche 15mila euro a serata, in occasione delle ospitate in discoteche.

Al momento, De Martino può vantare un profilo Instagram seguito da oltre 4 milioni di followers. Dettaglio tutt’altro che marginale, dal momento che certamente questo gli garantisce un ampio riscontro economico in occasione di sponsorizzazioni e partnership.

© Riproduzione riservata