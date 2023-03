La rivelazione shock di Claudio Amendola: “Sono stato dipendente dalle droghe”

Non è mai banale Claudio Amendola e non lo è stato nemmeno a Belve, programma in onda su Rai Due e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. L’intervista sarà trasmessa questa sera, martedì 21 marzo, e nell’ultima puntata il noto attore e regista romano ha raccontato di una passata dipendenza dalle droghe dalla quale, fortunatamente, è uscito.

La dipendenza dalle droghe

Nel corso dell’intervista all’interno del programma Belve, in onda in prima serata su Rai Due e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, l’attore e regista romano Claudio Amendola, rispondendo a una domanda della conduttrice, ha così dichiarato: “Il mio rapporto con le droghe? Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli“.

Amendola ha poi così continuato: “Quando si tocca il fondo? Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E così è stato“. Infine, sollecitato dalla Fagnani su come ne fosse uscito, l’attore romano ha così terminato: “Ne sono uscito completamente da solo“.

Claudio Amendola e Francesca Neri

La separazione dalla moglie Francesca Neri

Toccato il tema dipendenze, nel corso dell’intervista Claudio Amendola ha anche affrontato il discorso sulla separazione da Francesca Neri, sua moglie per 25 anni: “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, anzi di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo“.

© Riproduzione riservata