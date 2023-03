Un duo comico sregolato, sui generis, irriverente. Di quelli che si amano e si odiano, probabilmente per lo stesso motivo. Pio e Amedeo ritornano con Felicissima sera – all inclusive, la trasmissione del venerdì sera di canale 5 che parte domani, venerdì 24 marzo.

Pio e Amedeo

Il programma

Il duo foggiano torna dunque col popolare show lanciato proprio da Mediaset due anni fa. La trasmissione aveva riscosso un importante dato in tema di ascolti. Per i comici si tratta di una conferma in prima serata dopo i buoni risultati ottenuti con Emigratis, in onda lo scorso autunno.

Ospiti, musica e una sempre irriverente comicità la faranno certamente da padrone, per esaltare lo sguardo privo di inibizioni dei due che, a modo loro, commentano vizi e virtù del mondo contemporaneo. Brillanti, impuniti i due sono pronti a inveire soprattutto nei confronti di un politically correct sempre più ingombrante.

Recentemente hanno dichiarato: “Non è tanto importante quello che si dice, ma l’intenzione con cui si dice. Se c’è malafede oppure no”.

Dissacranti e provocatori Pio e Amedeo hanno presentato così le tre puntate dello show, che intende soffermarsi sul tema dell’inclusività: “È uno spettacolo molto inclusivo. Per evitare le critiche questa volta ci siamo assicurati che tutte le minoranze fossero rappresentate. Per esempio abbiamo un ballerino sovrappeso che non sa ballare. Noi due forniamo la quota obbligatoria dei meridionali. Scherziamo un po’ su questa mania del “appresentare tutti”. Che poi non basterebbe dire che siamo tutti così meravigliosamente diversi?”.

Durante la prima serata si alterneranno i cantanti Zucchero, Elisa e Gigi D’Alessio. Presenti inoltre le conduttrici Silvia Toffanin, Michelle Hunziker e Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus.

Biografia e vita privata

Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono nati a Foggia, entrambi nel 1983. Hanno dunque quasi 40 anni entrambi. Amedeo è nato il 20 agosto, Pio il 25 agosto.

Si conoscono da moltissimo tempo, non soltanto avendo condiviso molto tempo insieme da piccoli, ma avendo frequentato la stessa scuola, l’Istituto Superiore Guglielmo Marconi di Foggia. D’Antini ha un diploma in ragioneria e ha conseguito anche la laurea in Scienze della Comunicazione. Grieco invece ha conseguito la maturità scientifica.

I due hanno un tatuaggio che raffigura un’orecchietta morsa dal celebre pugile Myke Tyson.

Sono entrambi sposati e hanno dei figli. Pio D’Antini, è sposato con la modella Cristina Garofalo dal dicembre 2016. La coppia, conosciutasi nel 2006, ha una figlia, Chiara. Amedeo invece è sposato con Maria Finizio ed entrambi sono genitori di Federico (che interpretava proprio suo padre nell’ultimo film del duo comico) e Alice.

Nel 2020, a causa di un male incurabile, Amedeo perde sua mamma Rosa. Aveva 57 anni. Qualche giorno fa invece è scomparso il papà di Pio, malato da tempo.

Il duo comico Pio e Amedeo

Quanto guadagnano

Nelle loro gag, nei loro programmi si mostrano spesso squattrinati, alla ricerca continua di vip a cui chiedere un supporto economico. Ma quanto guadagnano Pio e Amedeo?

Dopo una carriera trascorsa tra villaggi turistici, le emittenti locali pugliesi Telefoggia e Telenorba, prima di approdare a Le Iene, nel 2014 esce il loro primo film. Amici come noi, questo il titolo era la pellicola prodotta da Pietro Valsecchi.

Si stima che il film dei comici, che figurano anche tra gli sceneggiatori, abbia portato a casa l’incasso complessivo è di 2.276.000 euro. Il 01 gennaio 2022 esce invece al cinema Ciao Belli, ultimo lavoro cinematografico della coppia. Dopo tre settimane di proiezione, il film ha incassato 3.242.000 di euro, facendo registrare 470.815 spettatori.

Nel 2019 arriva la più che discussa partecipazione alla 69 edizione del Festival di Sanremo: il compenso economico accordato al duo pugliese si vocifera fosse corrispondente a una cifra tra i 50.000 e i 200.000 euro. Soldi che tuttavia hanno comportato un grande riscontro anche da parte dell’audience. Il momento della loro partecipazione ha fatto registrare il record di ascolti della serata.



Certamente, oltre ad essere campioni di comicità Pio e Amedeo sono campioni di solidarietà. Molte delle somme raccolte attraverso il programma Emigratis sono state destinate ad AMREF per la costruzione di pozzi di acqua potabile nei villaggi intorno a Malindi, in Kenya.

