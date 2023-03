La trasmissione è in realtà un obiettivo che cerca di scoprire e lasciar scoprire una serie di curiosità riguardanti il mondo degli artisti di strada. Martedì 28 marzo torna Dalla strada al palco, lo show di Raidue condotto da Filippo Neviani, in arte Nek.

Nek, Dalla strada al palco

Il Format

Lo show, si configura come un momento di importante approfondimento e vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada. Un modo per offrire loro l’opportunità di racconto ed esibizione davanti alle telecamere.

Il format comprende la presenza del pubblico, assiepato in uno studio intende ricordare le atmosfere delle piazze italiane. Agli ascoltatori viene conferita la possibilità di ascoltare storie e esibizioni di ciascun artista in gara. Alla fine sarà proprio la votazione del pubblico, unitamente a quella di ospiti illustri, (i cosiddetti Passanti importanti) di volta in volta differenti, a decidere chi è il Miglior artista di strada d’Italia. Il premio finale è un cappello contenente un montepremi di 10.000 euro.

Nek con un artista di strada che interpreta Spiderman

Concorrenti e ospiti della prima puntata

Gli acrobati della Compagnia dei Folli, il pianista Davide Stramaglia, i giocolieri Giorgio Maria Laganà, Niccolò Nardelli e Giovanna Todisco, il violinista Isaac Minert. E poi il vocalist Joe Bless, la cantante Martina Zaghi, il duo voce e violino Riccardo & Celine, insieme a quello della cantante lirica Naimana con il ventriloquo Daniele.

Sono questi i concorrenti previsti per l’esordio della seconda stagione della trasmissione. Lo show andrà a concludersi con l’esibizione dei gruppi degli Street Sharks, della jug band No Funny Stuff e del sand artist Mauro Masi.

Andrea Delogu e Carlo Conti saranno i primi 2 passanti importanti della seconda edizione. La trasmissione promette grandi emozioni e divertimento, con artisti provenienti da ogni parte della nostra penisola. Storie, talento e performance che certamente non mancheranno di destare curiosità e interesse negli occhi dei telespettatori.

Carlo Conti e Andrea Delogu

La carriera

Filippo Neviani, in arte Nek, è originario di Sassuolo, in provincia di Modena. E’ nato il 6 gennaio del 1972. Ha quindi 51 anni.

Dopo la scuola, da giovane dava una mano a suo padre nei campi nella provincia modenese. La sua timbrica vocale ha da sempre ricordato quella di un altro illustre autore e interprete della musica: Sting. Nel 1986 in compagnia di un amico, Nek fonda un duo country, ma tre anni dopo diventa parte del gruppo rock White Lady, principalmente affermatosi come cover band dei Police. Nel 1991 Nek lascia il gruppo ricercando una carriera da solista. per scrivere anni di incredibili successi.

Nel corso della sua carriera ha venduto più di 10 milioni di dischi. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1993 con il brano In te, nel 1997 con Laura non c’è e nel 2015 con Fatti avanti amore. Memorabile in quell’edizione del Festival la sua interpretazione della canzone Se telefonando.

Grazie alla canzone Laura non c’è, nel 1997 si è aggiudicato 6 dischi di Platino superando le 600.000 copie vendute. Parte della sua discografia è tradotta in spagnolo.

Nek al Festival di Sanremo 1997

Vita privata e incidente

Nek dal 2006 è sposato con Patrizia Vacondio, un anno più giovane del cantante. La coppia, incontratasi per caso, ha una figlia di nome Beatrice. Con loro vive anche Martina, nata da una precedente relazione della moglie del cantante.

Nek ha più volte raccontato del suo incidente alla mano. Durante il lockdown infatti, mentre era dedito alla lavorazione del legno, a causa di una distrazione si è tagliato la mano con una sega circolare. Le dita sono rimaste danneggiate. In particolare anulare e dito medio, che hanno richiesto oltre undici ore d’intervento. Il cantante ha specificato che avrebbe rischiato guai peggiori, se non fosse stato per il suo sangue freddo e il tempismo dei soccorsi. La vicenda è raccontata nel libro A mani nude.

Nek con sua moglie Patrizia Vacondio

Quanto guadagna

Le fonti sono tutt’altro che precise in merito. Secondo però più riferimenti, pare che il cantante guadagni dai 7 ai 44 Mila euro. Una cifra che naturalmente non considera gli introiti derivanti da ospitate, concerti e dischi venduti all’estero.

