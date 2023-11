Torino 1-2 Frosinone, Reinier regala gli ottavi di Coppa Italia a Di Francesco: ora il Napoli

Un grande Frosinone si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia. Reinier, entrato dalla panchina, decide una gara tirata e senza grandi occasioni siglando il gol vittoria ai tempi supplementari. Ora Di Francesco troverà il Napoli.

Primo Tempo

Pronti via e il Frosinone trova il gol del vantaggio con Ibrahimovic, che riceve un pallone sporco in area e spiazza il portiere del Torino con un piatto preciso che si infila all’angolo basso. La squadra granata trova il pareggio con Zima al 30′, bravo a mettere in rete di testa un cross dalla sinistra. Non ci sono altre sorprese durante la prima frazione e dopo 2 minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine del primo tempo. Torino-Frosinone 1-1.

Secondo Tempo

La seconda frazione parte a ritmi bassi con le due squadre che non forzano le giocate. Al 76′ il Torino trova il gol del sorpasso ma il direttore di gara annulla per fuorigioco di Ilic. Il match si fa via via più statico con le due squadre che tirano il fiato. Dopo i regolamentari, direttore di gara decreta l’avvio i tempi supplementari che decideranno l’esito della gara.

Tempi supplementari

La svolta arriva al minuto 98′ con Reinier che trova il gol vittoria battendo il portiere granata. La gara non vive di altri sussulti e dopo 120 minuti di gioco l’arbitro dice che basta così. Il Frosinone batte il Torino 1-2 e passa agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Napoli campione d’Italia.

Le Pagelle

Cerofolini 6,5: soffre poco o nulla i tentativi sterili dell’attacco granata. Non può nulla sul gol di Zima.

Lirola 5,5: dal suo lato nasce il gol del pareggio del Torino.

Okoli 6: Zapata è un cliente più che scomodo ma il centrale dei gialloblù lo controlla agevolmente limitandone il potenziale.

Monterisi 6,5: contiene bene le folate dell’attacco granata senza soffrire soffrire particolari patemi

Oyono 6: si propone bene in fase offensiva pur senza andare oltre il compitino.

Mazzitelli 6,5: solita prova granitica davanti alla difesa e tanta qualità al servizio della squadra.

Bourabia 6: gara in sofferenza contro il centrocampo del granata che ha più giri nel motore.

Reinier (dal 78′) 8: entra nella ripresa e regala il sogno degli ottavi di finale di Coppa Italia ai suoi nei supplementari. Provvidenziale

Brescianini 6,5: fa buon filtro tra centrocampo e attacco. Trova lo spazio che meriterebbe mettendo in mostra le sue doti di interdizione.

Ibrahimovic 7: regala giocate d’alta scuola ai tifosi gialloblù. Apre le marcature con tutta la freddezza che serve per piazzare un pallone vacante in rete.

Cheddira 6: ha poche occasioni per mettersi in mostra. Il Torino è solido dietro e concede pochi spazi.

Kvernadze 5,5: è il meno in palla del tridente avversario, sbaglia le misure quando ha il pallone fra i piedi.

All. Di Francesco 7: espugna un campo ostico come l’Olimpico di Torino e la fa sembrare una cosa normale. Ottima risposta dopo il tracollo di Cagliari.

Foto: Frosinone Calcio Facebook