Bologna 1-0 Lazio, Ferguson condanna i biancocelesti: brutto stop per Sarri al Dall’Ara

La Lazio butta l’occasione per agganciare il treno Champions. Il gol di Ferguson ad inizio ripresa vanifica il buon lavoro fatto dai biancocelesti nella prima frazione e regala la vittoria al Bologna. Brutto stop per Sarri.

Primo Tempo

Partenza veemente della Lazio che trova la prima occasione con Castellanos al 5′, bravo nell’impattare la palla di testa su cross di Lazzari, ma la traversa gli nega la gioia del gol. Al 15′ ancora una grande occasione per Castellanos che da calcio d’angolo è completamente libero di colpire a rete di testa al centro dell’area, ma il tiro diventa un appoggio semplice per Skorupski. Ancora Lazio, ancora Castellanos. Da calcio d’angolo di Luis Alberto, la palla si stampa sull’incrocio e torna in area, il Taty da due passi però spreca tirando alto sopra la traversa. La prima conclusione del Bologna arriva al minuto 39 con Zirkzee, bravo a smarcarsi da Patric ma sparando alto di testa un cross di Lykogiannis. Al 45′ esatto l’arbitro La Penna decreta la fine del primo tempo, Bologna-Lazio 0-0.

Secondo Tempo

Pronti via e il Bologna trova subito il vantaggio, con Ferguson che servito alla perfezione da Zirkzee spiazza Provedel a tu per tu. Al 48′ primo cambio in casa Lazio: esce Marusic, al suo posto Pellegrini. Al 56′ ancora un cambio per la Lazio: entrano Immobile e Zaccagni per Castellanos e Pedro. La Lazio attacca alla ricerca del pareggio ma non si rende mai realmente pericolosa. Al 80′ altro doppio cambio per Sarri: escono Guendouzi e Felipe Anderson, al loro posto Kamada e Isaksen. Dopo 5 minuti di recupero, La Penna decide che basta così, Bologna batte Lazio 1-0.

Le Pagelle

Provedel 6: inoperoso fino al minuto 45:30, quando il Bologna passa in vantaggio, non può nulla nemmeno in quell’occasione.

Marusic 6: Nella prima frazione tiene bene la linea difensiva non concedendo pericoli alla porta di Provedel. Lascia il campo ad inizio ripresa con la Lazio sotto di un gol.

Pellegrini (dal 48′) 5: mette in moto un Orsolini fino ad allora mai pericoloso. Ingresso rivedibile.

Romagnoli 5,5: la solidità difensiva vista nel primo tempo ha rievocato i dolci ricordi dello scorso anno. Il tutto però viene cancellato dalla disattenzione a freddo ad inizio ripresa, che è valsa il gol di Ferguson.

Patric 6: sempre puntuale nelle chiusure e nel richiamare i compagni in ogni occasione.

Lazzari 5,5: Il solito treno incontenibile sulla fascia destra ma come di consueto, gli manca l’ultimo tocco per creare pericoli nell’area avversaria. Perde Ferguson in occasione del vantaggio felsineo.

Luis Alberto 5,5: lo spagnolo non è nel suo miglior momento di forma e lo riflette nella prova di stasera. Ha abituato a ben altre magie.

Rovella 5,5: solito lavoro di copertura a supporto della difesa. Smista bene i palloni che passano dalle sue parti. In ritardo sull’assist vincente di Zirkzee.

Guendouzi 6,5: l’uomo ovunque: ripiega, pressa, recupera palloni e si inserisce nell’area avversaria in ogni azione offensiva. Energia pura.

Kamada (dal 80′): S.V.

Pedro 6: il solito lavoro di sacrificio dello spagnolo che corre in pressing per tutti i 55 minuti trascorsi in campo.

Zaccagni (dal 56′) 5,5: qualche spunto, solita quantità industriale di punizioni guadagnate, niente altro.

Castellanos 6: l’argentino di occasioni ne ha a dozzine ma manca sempre di precisione nella conclusione. L’umidità di Bologna bagna anche le polveri del Taty.

Immobile (dal 56′) 5,5: stavolta il suo ingresso non cambia le sorti della gara.

F. Anderson 5: davvero poco incisivo li davanti. Pipe è il lontano parente di quello ammirato lo scorso anno. La continuità non è mai stata il suo forte.

Isaksen (dal 80′): S.V.

All. Sarri 5,5: il gol preso ad inizio ripresa cancella quanto di buono fatto nel primo tempo. Una sconfitta che pesa come un macigno sulla rincorsa alla Champions League.

Foto: S.S. Lazio Facebook