Roma 2-1 Lecce, rimonta da sogno dei giallorossi: Azmoun e Lukaku regalano i 3 punti nel recupero

La Roma trova una vittoria insperata e determinante per la corsa al quarto posto. Azmoun e Lukaku, nei minuti di recupero, regalano i 3 punti rimontando il vantaggio iniziale del Lecce con Almqvist. Sospiro di sollievo per Mourinho.

Primo Tempo

Pronti via e la Roma ha subito l’occasione per il vantaggio con un calcio di rigore battuto da Lukaku al 3′, Falcone si supera ribattendo il tiro dell’attaccante belga. Al 31′ Dybala va vicino all’eurogol con un controllo fantastico al limite dell’area e un tiro al volo che si perde di poco alla destra della porta leccese. Al 38′ l’occasione per il vantaggio ce l’ha il Lecce, con Kristovic, che in area si gira in modo repentino ma il destro viene controllato da Rui Patricio. Dopo due minuti di recupero, il direttore di gara decreta la fine della prima frazione, Roma-Lecce 0-0.

Secondo Tempo

Parte subito forte la ripresa, con Pongracic prima e Lukaku poi, che impegnano i rispettivi portieri avversari, bravi a chiudere la saracinesca ed evitare il gol . Al 72′ il Lecce sblocca la gara con Almqvist, bravo in area di rigore a battere Rui Patricio dopo un assist splendido di Banda. Roma vicina al pareggio con una perla di Dybala che dopo uno scambio di prima con Lukaku spara a centimetri dall’incrocio. Il Lecce sfiora il raddoppio con Strefezza al 85′, che in area da posizione defilata tenta un diagonale che sfiora . La Roma pareggia con Azmoun al 92′, bravo nell’inserimento e a colpire di testa da centro area alle spalle di Falcone. Al 94′ i giallorossi completano la rimonta con Lukaku, che fa a sportellate con la difesa leccese e trova il gol del vantaggio. Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della partita, Roma batte Lecce 2-1.

Le Pagelle

Rui Patricio 6,5: respinge i tentativi del Lecce senza alcuna incertezza. Incolpevole sul gol si Almqvist.

Mancini 5: Banda si prende gioco di sull’azione del gol, disattenzione fatale ma vanificata dalla rimonta finale.

Llorente 6: Kristovic è un cliente scomdo e lo spagnolo lo limita con molte difficoltà.

N’Dicka 5,5: traballa agli attacchi avversari insieme a tutta la linea difensiva.

Karsdorp 5,5: sfonda e ripiega, ma non è mai insidioso per la difesa leccese.

Bove 5,5: non ripete lo spartito delle ultime gare. Sparisce in mezzo all’aggressività dei centrocampisti leccesi.

Cristante 6: fa buon filtro davanti alla difesa e toglie le castagne dal fuoco in più occasioni.

Aouar 5,5: non è in serata il centrocampista algerino. Mai incisivo e pericolo nelle giocate, merito anche di una difesa del Lecce impenetrabile.

Azmoun (dal 73′) 7,5: entra, segna e permette alla Roma di tornare in gara, poi vinta con il gol di Lukaku.

El Shaarawy 5,5: prova a sfondare sulla sinistra ma non trova mai la giocata decisiva per rimettere in gioco la squadra giallorossa

Dybala 7: quando è in campo la Roma ha un’altro passo. Per poco non fa scendere lo stadio con un controllo orientato e tiro che sibila il palo di Falcone. Suo l’assist per il gol di Lukaku.

Lukaku 7,5: Il rigore sbagliato lo annichilisce, ma la forza d’animo non lo abbandona e allo scadere gli permette di abbattere gli avversari come birilli e sfondare la porta Falcone per il gol che vale i 3 punti.

All. Mourinho 5,5: dovrà baciare la fronte di Azmoun e il sinistro di Lukaku che gli hanno evitato una nottataccia, che poteva essere fatale.

Foto: AS Roma Facebook