Frosinone 2-1 Empoli: i gialloblu riprendono a correre. Al Benito Stirpe vince il Frosinone grazie ai gol di Cuni e Ibrahimovic

Un brutto primo tempo da parte dei padroni di casa che conquistano i tre punti grazie ad una ripresa da incorniciare. I gialloblu riprendono la corsa battendo un Empoli apparso in partita solo nella prima mezz’ora.

Primo Tempo;

Prima del match un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione in Toscana. Inizio vivace da parte delle due formazioni. Al primo minuto traversa dell’Empoli con Cancellieri con un bel tiro da fuori. Subito dopo bella iniziativa di Fazzini che giunge al limite dell’area e lascia partire un tiro deviato da un difensore gialloblu. Altro pericolo per i padroni di casa, Gyasi si divora un gol al minuto 8 solo davanti a Turati.

Soffre il Frosinone le iniziative dell’Empoli, Gyasi ancora pericoloso al 15′ ma la difesa riesce a liberare. Cuni va in gol al 20′ ma l’arbitro annulla per offside. Ancora Cuni vicino alla marcatura al 24′ con un tiro che si spegne sopra la traversa. Giallo a Barrenechea al 34′ per un fallo a centrocampo e a Reiner al 41′ per proteste. Finiscono sul taccuino del Sig. Manganiello anche Gyasi al 44′ e Lirola al 45′. Niente recupero, si va all’intervallo sullo 0 a 0.

Secondo Tempo;

Nessun cambio per le due squadre. Frosinone più attivo che va vicino al gol con Reiner al 53′ ma il match appare bloccato. Al 56′ gran tiro da fuori di Mazzitelli che colpisce il palo interno.

Gol Frosinone al 55′ con Cuni che da distanza ravvicinata batte Berisha.

Ancora un legno colpito da Mazzitelli al 65′ che subito dopo si ripete sfiorando la traversa.

Raddoppio Frosinone al 75′ con una bella azione conclusa in rete da Ibrahimovic.

Doppia sostituzione tra i gialloblu al 79′, fuori Ibrahimovic e Cuni, dentro Caso e Kaio Jorge.

Gol Empoli al 42′ che accorcia le distanze con Caputo, partita riaperta.

Esce anche Soulè per Brescianini. Ultimi minuti al cardiopalma.

Pagelle;

TURATI (6) Praticamente quasi mai impegnato. Para bene all’ultimo minuto.

LIROLA (6) Si propone bene ma in difesa qualche pecca.

OKOLI (6,5) Ottima gara fatta di attenzione e sicurezza.

MONTERISI (6,5) Bella prestazione al centro della difesa.

MARCHIZZA (6) Buona spinta sulla fascia ma spesso non viene servito dai compagni.

BARRENECHEA (6,5) Metronomo di qualità fa girare bene la squadra.

MAZZITELLI (6,5) Sempre tra i migliori. Due legni gli negano la soddisfazione del gol.

IBRAHIMOVIC (7) Spina nel fianco per la difesa toscana, suo il gol del raddoppio.

REINER (7) Col pallone tra i piedi è sempre imprevedibile. Ottima gara.

SOULE’ (6,5) Prova a saltare sempre l’uomo, a volte troppo innamorato del pallone.

CUNI (7) Corre su ogni pallone. Suo il gol del vantaggio gialloblu.

CASO (6)

KAIO JORGE (5,5)

BRESCIANINI (5,5)

All. Di Francesco (6,5)

Foto: profilo facebook Frosinone Calcio