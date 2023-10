Roma, 1 novembre torna la “Corsa dei Santi”: linee bus deviate e strade chiuse

Si rinnova l’appuntamento sulle strade di Roma con la “Corsa dei Santi-sponsored by Melinda”, la gara di 10 chilometri promossa da “Missioni Don Bosco”. Nell’edizione numero 15 del tradizionale evento con partenza e arrivo in piazza Pio XII, a ridosso di piazza San Pietro, domani, mercoledì 1 novembre, sono attesi circa 3500 atleti provenienti da 47 nazioni.

Percorso

Due le distanze in programma: la classica 10 km (competitiva e non competitiva) e un’inedita 3 chilometri aperta ai soli amatori. Il percorso si snoderà interamente nel centro storico della Capitale toccando i principali luoghi di interesse della Città Eterna, tra cui il Colosseo, i Fori Imperiali, piazza Venezia e piazza del Popolo.

Atleti d’élite in gara

Tra gli atleti d’élite in gara, spiccano in campo maschile Federico Riva, 22enne mezzofondista romano delle Fiamme Gialle e il 38enne maratoneta toscano Stefano La Rosa (Carabinieri). In campo femminile sarà al via, tra le altre, la 24enne piemontese Elisa Palmero (Esercito). Con il pettorale numero 1 partirà l’olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino che da anni si dedica al running e al triathlon.

Vocazione solidale della “Corsa dei Santi”

La manifestazione, con inizio alle ore 8.45, sarà ripresa dalle telecamere di Mediaset e trasmessa in tv su Canale 5 all’interno di ‘Mattino Cinque’ con il commento di ospiti d’eccezione tra i quali la campionessa olimpica di salto in alto Sara Simeoni, la due volte iridata del lungo Fiona May e la pesista Danielle Madam.

Oltre che per il suo tracciato unico nel panorama delle gare su strada, la ‘Corsa dei Santi’ si caratterizza per la sua vocazione solidale. Anche quest’anno sarà abbinato un progetto di Missioni Don Bosco: a Kakan, in Guinea, i salesiani vogliono usare lo sport come veicolo educativo attraverso la costruzione di un centro sportivo polifunzionale che sarà utilizzato per promuovere lo sviluppo dei giovani.

Un’iniziativa che fornirà ai 640 beneficiari un luogo sicuro e stimolante per crescere, sostenendo l’inclusione sociale e la coesione. È possibile contribuire inviando un sms al numero 45594 dal 29 ottobre al 5 novembre.

La ‘Corsa dei Santi’ sarà valida come terza tappa del ‘Grande Slam Città di Roma’, il trofeo che per il secondo anno assegna un jackpot alle società sportive attraverso una classifica basata sulla partecipazione alle quattro gare più sentite della Capitale: Corsa di Miguel (gennaio), Roma Appia Run (aprile), Corsa dei Santi (novembre) e We Run Rome (dicembre).

Corsa dei Santi, come cambia la Mobilità

La gara comincerà alle 8,45 ma già dalle 8 sarà chiuso l’intero percorso che interesserà, tra le altre, via della Conciliazione, via San Pio X, ponte e corso Vittorio, largo Argentina, via del Teatro Marcello, piazza Bocca della Verità, via di San Gregorio, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio, via della Traspontina. La riapertura delle strade è prevista progressivamente dalle 10,30. Durante la gara deviate le linee di bus.

Trasporto Pubblico, 44 linee modificate

Per quel che riguarda il trasporto pubblico modifiche, tra le 8 e le 11 circa, per 44 linee: C3, H, 3nav, 8, 23, 30, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 715, 716, 781, 870, 881, 913, 916F, 982 e 990.

Capolinea soppressi

Saranno temporaneamente soppressi i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, piazza Cavour, via Paola, lungotevere Marzio, piazza Risorgimento (solo per la linea 81), viale Giulio Cesare (solo per la linea 87) e piazzale dei Partigiani (solo per la linea 83).

Capolinea provvisori

Dalle 8 alle 11 la linea 8 effettuerà capolinea provvisorio in piazza Cairoli; le linee 34, 46 e 916F sul lungotevere in Sassia; la linea 44 sul lungotevere dei Pierleoni; le linee 49 e 913 in piazza Risorgimento; l’83 a piazza Barberini; la linea 115 presso il terminal Gianicolo; la linea 715 in piazzale Ugo La Malfa; la 990 in viale Giulio Cesare.

Linea 982 deviata

Per quel che riguarda la 982 di Roma Tpl, sarà deviata in entrambi i sensi di marcia ovvero sia verso Quattro Venti che direzione XVII Olimpiade. Tra Gregorio VII e piazza Risorgimento passerà per via di Porta Cavalleggeri, via Aurelia, viale Vaticano e viale dei Bastioni di Michelangelo. (Agenzia Dire)