Ti senti il più intelligente di casa? Mettiti in gioco e fai questo TEST: preparati alle prese in giro, lo sbagli

Se credi di poter superare la prova a occhi chiusi, allora dovresti sottoporti a questi test per avere la conferma. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Sul sito palermo.liveunivercity.it c’è un articolo che affronta da cima a fondo l’argomento inerente ai test utili per misurare il proprio quoziente intellettivo. Questo ti permetterà di avere un’idea chiara sulla potenzialità delle tue abilità cognitive. Di solito vengono proposte delle domande, ma non si escludono delle immagini con degli errori da individuare.

Di solito la persona “superdotata” è quella che ha un quoziente intellettivo superiore alla norma, ovvero intorno ai 130. Il primo formulare un test fu lo psicologo francese Alfred Binet e il suo scopo era individuare delle difficoltà dei bambini durante il periodo scolastico. Con l’aiuto del collaboratore Theodore Simon realizzò la Scala Binet-Simon.

La prova consisteva in 60 domande e il QI si otteneva facendo il rapporto tra l’età anagrafica e quella mentale. Per esempio, se un bambino ha 8 anni e risulta essere dotato di un’età mentale pari a quella di uno di 10 anni, il QI sarà 10/8×100=125.

I test sono verbali (quiz risposta multipla con un tempo da rispettare), non verbali (test con delle figure da completare e la difficoltà è sempre più crescente) e dicotomici (test con prove sia verbali che non).

Questo test può fare al caso tuo. Non te ne pentirai assolutamente

È possibile andare alla ricerca di questi test facendo una ricerca sul web, anche se alcuni vengono proposti solo da figure esperte del settore. Essi possono essere un’ottima scusante per sfidare degli amici tenendo conto del pochissimo tempo che si ha a disposizione.

In rete è possibile trovare questi test gratis in relazione al proprio livello di intelligenza. È un ottimo metodo per allenare la mente, ma bisogna considerare dei dettagli per riuscire ancor meglio nel proprio intento.

Ecco i criteri da valutare per scegliere un test

Un test può trattare determinati argomenti, come la memoria a breve termine, conoscenza lessicale e velocità di percezione. In ogni caso ci sono un limite di tempo prestabilito e la necessità di mettersi alla prova per migliorare le attività cognitive.

Alla base di tutto ciò ci sono la curiosità e la sete di apprendimento. Per non parlare dell’affrontare le cose in modo più accurato possibile con grande capacità di attenzione e selezione. In alcuni casi c’è un punteggio da superare, uno stimolo in più per sfidare se stessi.