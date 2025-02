LIDL, CI VOGLIONO MORTI | Hanno rimosso questo prodotto dal negozio, sbarazzatene subito se è nella tua credenza

Se hai acquistato questo prodotto presso un punto vendita Lidl devi assolutamente sbarazzartene! La tua salute è a rischio. Ecco di quale si sta parlando.

Coloro che fanno parte dell’economia che ruota attorno ai prodotti alimentari devono essere sempre in grado di garantirne la buona qualità. In questo modo è possibile mettere sugli scaffali tutto ciò che può arrivare tranquillamente nelle nostre case.

I consumatori devono essere sempre informati su tutto ciò che acquistano a rischio zero. Ma sicurezza alimentare non significa solo garantire l’assenza dei rischi, ma mettere in risalto quelle azioni necessarie che devono essere fatte seguendo un determinato iter.

Le grandi catene alimentari non possono venir meno e tra queste c’è sicuramente Lidl. Fino all’anno scorso ha vantato di avere 12.000 punti vendita aperti sparsi in tutto il mondo. Per non parlare del fatturato di 114 miliardi di euro del 2022.

Si tratta di dati che lasciano intendere il buon esito di un duro lavoro che c’è alla base. La chiave del successo è proporre sempre la qualità a prezzi accessibili, ma è ben risaputo che la perfezione non esiste.

Lidl mette in guardia i clienti su un prodotto alimentare

Secondo quanto riportato sul sito ilsabato.com sembra che ci siano dei prodotti alimentare che possono rappresentate un problema per la salute. Bisogna sempre mettere in primo piano la sicurezza dei consumatori e per farlo ci sono tantissimi controlli sulla qualità per non parlare delle buone pratiche igieniche.

Eppure qualche volta può capitare che un qualcosa possa sfuggire agli occhi più attenti. In questi casi si invita tempestivamente la gente a correre immediatamente ai ripari. In queste ore non è stata solo Lidl a fronteggiare una situazione simile, ma anche una catena tedesca di supermercati discount.

Ecco cosa devi assolutamente gettare nella spazzatura

Anche il Penny Market è stato costretto a togliere dagli scaffali degli anacardi tostati con aroma di rosmarino del marchio Fruis Better. Il prodotto in questione è della Mocerino Frutta Secca Srl, con stabilimento in provincia di Napoli ad Acerra, nella confezione da 150 grammi.

Per quanto riguarda Lidl tra l’altro è stato ritirato un lotto di mini brezeln salati con cioccolato al latte del marchio Alpenfest. L’azienda che riproduce e la Felfoldi Edesseggyarto Kft, con sede in Ungheria. È stato deciso così per tutelare la salute, dal momento che potrebbero esserci irritazioni alla bocca e alla lingua in seguito al consumo. Quindi sarebbe opportuno gettare nella spazzatura il prodotto oppure recarsi in un punto vendita Lidl e ottenere un rimborso immediato.