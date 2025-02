Rubinetto, se continui a fare questo passaggio dovrai CAMBIARLO subito | Il rivenditore te lo ha consigliato ma è da pazzi, non farlo più

Questo gesto deve assolutamente essere eliminato dalla tua quotidianità. In questo modo tuteli ancor di più sia la tua salute che di coloro che ti circondano.

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it sembra che ci sia un gesto che un rappresentare un problema per la nostra salute. Si tratta di un qualcosa che avviene in automatico, ma è fondamentale sapere a cosa si va incontro. Sicuramente la praticità e la comodità sono garantite, eppure si nascondono delle problematiche rilevanti per l’igiene domestica.

Il tutto riguarda l’ambiente della cucina, ovvero quello dove si passa la maggior parte del tempo e non solo per dedicarsi all’attività culinaria. Oltre che mettersi ai fornelli, in cucina si può fare di tutto e in primis ci si ritaglia del tempo per pulirla da cima a fondo.

Chi fa le pulizie in modo approfondito cercherà vari consigli sul web e scoprirà che può realizzare delle miscele preparate in casa con prodotti presenti nei mobili. Per esempio un valido alleato per la pulizia della casa è il bicarbonato di sodio.

Tuttavia alcune cose non vengono riferite con tanta facilità e così si pecca nel commettere gli stessi errori. Quando si è in cucina bisogna stare attenti per evitare spiacevoli episodi.

Se non cambi abitudine sarai costretto a fare una spesa extra

In questo caso si possono menzionare gli stracci utilizzati proprio per garantire la pulizia in cucina. È importante prima di tutto scegliere il materiale giusto che possa risultare idoneo al tipo di materiale dei mobili della cucina.

Qualcuno per asciugarli più presto possibile li colloca sul termosifone, ma questo è da evitare perché non solo si ostacola la circolazione dell’aria, ma si promuove anche la diffusione dei germi e dei batteri. Qualcuno, invece, li mette sul rubinetto. Un gesto altrettanto sconsigliato. Ecco il motivo.

Gli stracci devono essere utilizzati in un determinato modo

Molti di noi mettono lo straccio umido sul rubinetto dopo aver finito con la pulizia. In realtà non si dovrebbe fare questa cosa perché gli stracci umidi sono stracolmi di batteri, virus e funghi. Se si mette sul rubinetto essi tendono ad accumularsi ed è alto il rischio di contaminazione. Inoltre possono anche emettere dei cattivi odori.

A tal proposito occorre farli asciugare in un luogo ventilato perché riducendo l’umidità si ostacola la proliferazione dei batteri. Sarebbe opportuno strizzare bene il panno per ridurre l’umidità, utilizzare dei ganci per garantire l’asciugatura ed evitare il contatto con il rubinetto. Si devono lavare regolarmente gli stracci con candeggina per eliminare germi e batteri.