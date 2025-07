“Ti piace il calcio? Ti paghiamo l’abbonamento”, mezzi pubblici GRATIS per i tifosi romani | Devi dimostrare solo la fede calcistica

Per i tifosi di calcio il trasporto pubblico si semplificherà diventando gratuito: ecco la nuova proposta avanzata dal Comune.

Recarsi allo stadio può rivelarsi alquanto dispendioso, soprattutto se si viaggia con la famiglia e non si risiede nelle vicinanze. Tra biglietti, prenotazioni d’hotel, pasti e tanto altro, si può arrivare a spendere centinaia di euro.

Perciò, non sarebbe male disporre di mezzi pubblici da utilizzare a titolo gratuito. Ed è proprio ciò che potrebbe accadere a Roma per recarsi al famoso Stadio Olimpico, che negli anni ha ospitato alcuni degli eventi più memorabili dello sport.

La proposta avanzata dal Municipio è mirata soprattutto a ridurre il traffico, ormai diventato insostenibile in occasioni di importanti eventi. In questo modo non solo renderà migliore la vita dei residenti ma anche di tutti coloro che sono intenzionati a partecipare a una partita o a un concerto.

Trasporto gratuito: la nuova proposta della Capitale

A breve potrebbero arrivare dei grossi cambiamenti nella circolazione legata alla zona che va da Prati e Flaminio sino a Ponte Milvio e Corso Francia. Qui infatti ad ogni partita di calcio, si crea caos e file di macchine infinite, portando all’esasperazione i cittadini.

Tra le idee messe in piedi dal Comune c’è quella di incrementare l’uso di biciclette e veicoli in sharing, in combinazione con i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, nella proposta tram, bus e treni saranno messi a disposizione a titolo gratuito, sia per l’andata che per il ritorno dallo stadio Olimpico. Questo servizio però può essere usufruito solo ed esclusivamente dai tifosi che sono in possesso del biglietto per accedere all’evento in questione.

Altre trasformazioni in programma

Il Municipio sta considerando di effettuare delle modifiche anche nei piazzali di viale di Tor di Quinto trasformandoli in un hub volto al servizio della mobilità in occasione di eventi all’Olimpico e al Foro Italico.

Questa zona ha una capienza di 2500 posti auto. Le persone che si apprestano a dirigersi allo stadio non dovranno fare altro che parcheggiare qui il proprio veicolo, per poi prendere uno dei mezzi pubblici. Tale servizio inizierà a essere attivo tre ore prima dell’evento e terminerà due ore dopo la fine del suddetto, anche in orario notturno.