“Se hai la patente ti diamo 1.600€ al mese”, la nuova offerta di lavoro nel Lazio: ti basta girare per le vie della tua città | Stipendio garantito anche part-time

Incredibile offerta lavorativa per migliaia di cittadini: è sufficiente avere una patente di guida per guadagnare più di mille euro al mese.

Per milioni di italiani la patente di guida è ormai diventata un documento indispensabile, anche se per ottenerla potrebbe esserci voluto diverso tempo. Oggigiorno la si utilizza per qualsiasi cosa… recarsi al lavoro, accompagnare i bambini a scuola o svolgere attività quotidiane di altra natura.

Ma ora è in arrivo una grande notizia: se la si possiede è possibile ricevere uno stipendio di oltre mille euro. No, non state sognando. È questo l’annuncio che nelle ultime ore ha catturato l’attenzione e la curiosità di moltissime persone.

Si tratta di un’occasione unica, da afferrare al volo, soprattutto da coloro che sono alla ricerca di un lavoro stabile e remunerativo o da chi ha necessità o desiderio di cambiare impiego. Ma scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Un nuovo lavoro vi attende: ricordate di portare la patente

Una opportunità irripetibile è stata messa a disposizione da Poste Italiane, che sta ricercando nuove figure da inserire nel proprio organico. In questo momento le posizioni aperte sono le seguenti: Portalettere, Operatori di sportello – lingua inglese (sedi si Pioltello, Padova, Caserta e Modena), e Operatori di sportello – Categorie protette (art. 1 della Legge 68/99).

Gli assunti verranno spediti in una delle sedi del territorio nazionale. Per saperne di più, si consiglia di consultare direttamente il bando. Per candidarsi però, è necessario disporre di una serie di importanti requisiti. Oltra al possesso della patente di guida, è fondamentale aver conseguito il Diploma di scuola secondaria di secondo grado con un punteggio minimo di 70/100. In alternativa la Laurea (triennale o magistrale) con una votazione di almeno 102/110.

Selezioni e stipendio I candidati che verranno assunti saranno impiegati in ogni stagione dell’anno. Per quanto riguarda i postini, la mansione principale sarà quella di recapitare, nella propria area di competenza, la posta, che può includere pacchi, raccomandate, buste e lettere.

I nuovi assunti otterranno un contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero temporaneo in quanto si viene impiegati stagionalmente. Il suddetto infatti può avere una durata di 3 o 6 mesi. Per quanto riguarda lo stipendio, si possono raggiungere i 1200 o 1300 euro mensili, una cifra che tende ad aumentare in caso di straordinari.