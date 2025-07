Scuole di Roma in emergenza, cercano insegnanti subito: ti prendono con un solo titolo | Rientri anche senza esperienza

Finalmente qualcosa gira nel mondo del lavoro. A Roma finalmente si può respirare con le nuove assunzioni in programma.

La scuola italiana è da sempre uno degli architravi del sistema pubblico, ma anche uno degli ambiti in cui i cambiamenti si susseguono senza una chiara direzione univoca. Un tempo luogo di rigore e trasmissione di saperi codificati, oggi è un universo complesso, in bilico tra innovazione didattica, carenza di personale e continue riforme.

La missione educativa resta centrale, ma il contesto è profondamente mutato: l’ingresso della tecnologia, l’attenzione crescente al benessere psicologico degli studenti e le istanze di inclusione ne hanno ridisegnato i contorni. Tuttavia, accanto a lodevoli progressi, permangono criticità strutturali, come la vetustà degli edifici scolastici.

Ma non solo, anche la frammentazione dei percorsi formativi e, soprattutto, l’instabilità del corpo docente. Uno dei nodi più critici della scuola italiana è infatti il precariato degli insegnanti. Ogni anno, migliaia di docenti lavorano con contratti a tempo determinato, spesso cambiando sede e ruolo da un anno scolastico all’altro.

Assunzioni in Italia

Le graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie ad esaurimento regolano l’accesso all’insegnamento, ma spesso non riescono a garantire la copertura tempestiva di tutte le cattedre vacanti. I concorsi, seppur frequenti negli ultimi anni, non sempre soddisfano il fabbisogno.

A questo si aggiungono le difficoltà legate ai posti di sostegno, ancora troppo spesso assegnati a personale non specializzato. La conseguenza è una cronica instabilità nelle classi, che incide negativamente sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento. Ma adesso qualcosa si sta muovendo.

Le nuove assunzioni

In questo scenario si inserisce l’ultima emergenza segnalata a Roma e in altre aree del Lazio, descritte da Leggo.it: le scuole stanno cercando insegnanti immediatamente disponibili, anche con un solo titolo abilitante, spesso la semplice laurea. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha recentemente firmato il decreto per le assunzioni di 48.504 docenti nelle scuole statali per l’anno scolastico 2025/2026, di cui 13.860 posti destinati al sostegno. A questi si aggiungono 6.022 docenti di religione cattolica, grazie a un concorso atteso da due decenni.

Le modalità di assunzione prevedono che gli Uffici Scolastici Regionali stabiliscano le assegnazioni effettive alle singole classi di concorso, in base al numero di posti vacanti e alla presenza degli aspiranti in graduatoria. A Roma, dove il numero degli aventi titolo è spesso insufficiente rispetto alla domanda, le scuole stanno attingendo anche dalle fasce successive, spesso contattando candidati con un solo titolo utile. In alcuni casi, si tratta di laureati non ancora abilitati, che ottengono contratti a tempo determinato per coprire l’urgenza.