Divieto assurdo a Roma, hanno messo il coprifuoco per le bici: se ti beccano dopo quest’ora ti massacrano di multe

Provvedimento incredibile: niente più bicilette a Roma. La capitale in rivolta per una decisione ingiusta. Pullula malcontento

Sembra l’inizio di un incubo per chi a Roma si muove sulle due ruote. I ciclisti della capitale sono sul piede di guerra e sui social monta la rabbia.

Si parla di una forte limitazione per le biciclette, di multe che fioccano senza logica e di un clima da vera e propria repressione nei confronti di chi sceglie un mezzo ecologico, silenzioso e sostenibile.

Molti romani che ogni giorno si recano al lavoro in bici, attraversando la città per sfuggire al traffico infernale, si dicono increduli.

In tanti si chiedono se davvero verrà impedito di pedalare liberamente, e in alcune zone si è già scatenato il panico. Si teme di non poter più utilizzare la bici per spostarsi, con l’aggiunta dell’ansia costante di vedersi recapitare una sanzione per motivi poco chiari.

L’uso della bici a Roma

Le notizie che circolano parlano di multe a casaccio, segnalazioni improvvise, divieti poco comprensibili e assenza di un’informazione adeguata. Il tutto in un contesto urbano già provato dal traffico congestionato, dalla scarsità di parcheggi e dai mezzi pubblici spesso inaffidabili.

Il sospetto è che si stia colpendo proprio quel tipo di mobilità che negli ultimi anni si è cercato di incentivare con piste ciclabili e bonus per l’acquisto di bici elettriche. Eppure, nelle grandi città come Roma, usare la bici è diventato ormai un’abitudine diffusa e necessaria. Non solo per chi è attento all’ambiente, ma anche per chi vuole risparmiare tempo negli spostamenti.

Le strade, sempre più affollate da auto e mezzi pubblici lenti, hanno spinto migliaia di persone a scegliere la bicicletta, spesso elettrica o a pedalata assistita, per muoversi con più agilità. Le nuove generazioni, così come molti lavoratori, considerano la bici una scelta logica e moderna, oltre che salutare.

Cosa sta accadendo nella capitale

Ma la realtà è meno catastrofica di quanto si sia fatto credere. Come riporta il sito romatoday.it, non si tratta affatto di un coprifuoco per tutte le biciclette né di un’azione estesa a tutta la città. Il provvedimento che ha scatenato la protesta riguarda una zona specifica: il tratto di pista ciclabile che costeggia il Tevere nella zona centrale.

Qui, il Comune ha imposto una limitazione all’uso notturno della ciclabile per motivi legati alla sicurezza, in particolare per via dei numerosi episodi segnalati durante le ore serali. Il divieto ha innescato la reazione delle associazioni di ciclisti, che si sono dette sconcertate e hanno chiesto maggiore trasparenza. Il timore è che un caso isolato venga strumentalizzato, rischiando di compromettere l’idea stessa di mobilità sostenibile.