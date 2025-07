Pesce “di giornata”, ma è surgelato da mesi: i trucchi sporchi dei banchi al supermercato per fartelo comprare | Lo mangi ma rischi la lavanda gastrica

Temi di portare a casa del pesce non fresco e non sai come riconoscerlo? Con questi consigli non farai brutta figura a tavola.

Chi non si è mai recato in una pescheria per acquistare del pesce fresco? Probabilmente nessuno darà una risposta negativa. Sicuramente il prodotto preferito da coloro che non gradiscono tanto la carne.

È un alimento molto salutare e offre tanti benefici al nostro organismo con il suo ricco profilo nutrizionale. Spiccano maggiormente acidi grassi, Omega 3, vitamine e minerali essenziali per il cuore, la funzione cerebrale, la salute delle ossa e della pelle.

Secondo quanto riportato sul sito paginegialle.it pare che ci siano dei piccoli dettagli da conoscere assolutamente quando si acquista del pesce.

Purtroppo non sempre si ha a che fare con gente onesta, dunque è necessario essere informati per non avere brutte sorprese a tavola.

Consigli infallibili per capire se il pesce è fresco

Prima di tutto una pescheria deve garantire al cliente un ambiente igienico-sanitario in ottime condizioni. Infatti dovrai notare se i molluschi sono separati dagli altri prodotti della pesca. Poi deve essere presente sul banco un letto di ghiaccio perché sopra si posiziona il pescato. Qualcuno si chiederà il motivo ed è semplice: garantire le temperature di conservazione idonee e devono avvicinarsi a 0° C.

Anche l’odore è un buon indizio perché deve ricordare il mare. Le branchie dei pesci, tra l’altro, devono avere un rosso vivo e se diventa opaco vuol dire che non sono freschi. Oltre alle branchie devi osservare l’occhio perché il colore della pupilla non deve essere grigio, bensì nero. Puoi chiedere al venditore di premere con un dito sulla carne. Non deve restare l’impronta perché ciò conferma la freschezza.

Non farti convincere da prezzi scontati

Altri dettagli da non tralasciare sono la lettura del cartellino e la lucentezza del prodotto. Una buona pescheria fornisce tutte le informazioni obbligatorie perché danno un’idea chiara di ciò che si offre. Per quanto riguarda la seconda caratteristica, dipende dal muco cutaneo che il pesce produce prima di essere pescato. Se è congelato ovviamente c’è solo opacità.

Infine tieni conto anche del prezzo. Non farti convincere da super offerte perché di solito il costo è basso quando si vuole smaltire il pesce vecchio. Puoi anche tornare indietro e replicare se noti che al momento della cottura il pesce rimane asciutto e non lascia del liquido nella pentola. Vuol dire che non è fresco.