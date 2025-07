28 luglio 2025: chiudono le Tangenziali di Roma: per fare 4 chilometri ci metti 8 ore | Questo traffico non si era mai visto prima

Caos e preoccupazione tra i cittadini della Capitale: le nuove direttive stradali hanno allungato notevolmente il tempo per tornare a casa.

L’ennesima chiusura della Tangenziale ha creato scompiglio e apprensione tra gli automobilisti di Roma, soprattutto quelli abituati a percorrere regolarmente lo stesso tratto di strada. Si tratta di un imprevisto non di poco conto, che rischia di mandare all’aria la routine di questi ultimi.

Come è risaputo, la Città Eterna è nota per il suo traffico, spesso ingestibile, e le nuove indicazioni stradali non faranno altro che esacerbare la situazione. Un impiccio notevole, che rischia di allungare il tempo impiegato per raggiungere la propria destinazione.

Tra conducenti ignari del cambiamento e altri ostinati a non stravolgere la loro quotidianità sulle quattro ruote, nel corso della prima giornata di chiusura della Tangenziale est, la circolazione è andata completamente in tilt.

Causa della chiusura

I forti disagi sono appena iniziati e potrebbero non terminare fino alla riapertura della Tangenziale, che è stata chiusa per dei lavori legati all‘installazione delle barriere anti rumore. Si tratta di un intervento concordato precedentemente con il Comune in occasione del Giubileo.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità il 24 luglio, giorno in cui le auto potranno nuovamente circolare nella zona in questione. Tuttavia, nei prossimi mesi non si escludono altre deviazioni o chiusure per rigenerare questa specifica arteria stradale.

Conseguenze sul traffico

Ad ora le recenti direttive legate alla chiusura della Tangenziale non hanno fatto altro che incrementare i tempi di percorrenza. Basti pensare che per fare 6 km di strada i conducenti hanno impiegato fino a 40 minuti, complice il traffico già esistente. Questa fa pensare, considerato che si tratta di una tempistica di metà mattinata, una delle fasce orarie tradizionalmente meno affollate.

Come se non bastasse, molti cittadini non seguono i percorsi alternativi consigliati, ma si ostinano a provare le medesime vie ordinarie. Per evitare ulteriori disagi, è stato infatti suggerito di stare lontano da San Lorenzo. Così facendo non si rischia di rimanere bloccati nel traffico. Quindi si raccomanda di uscire dall’Autostrada e immettersi sul Grande Raccordo Anulare o in alternativa utilizzare gli svincoli di Tor Cervara, viale P. Togliatti, via F. Fiorentini e via di Portonaccio, per poi proseguire lungo la propria destinazione.