Bruci grasso mentre guardi Netflix: arriva la pillola che sostituisce la palestra | La scienza ha superato l’allenatore

C’è davvero la possibilità di perdere peso stando seduti sul divano a guardare la televisione? La scienza ha fatto dei passi da gigante.

Chi non ha mai avuto modo di seguire almeno una serie sulla piattaforma Netflix? Probabilmente in pochi saranno una risposta negativa. È possibile vedere di tutto e di più, quindi si intuisce che c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

A tal proposito sul sito today.it è stata riportata una notizia che lascerà tutti senza parole per ciò che è stato svelato. In realtà potrebbe interessare soprattutto a quelli che sono alla presa con una dieta in vista della prova costume. Questa prova è una delle più temute in assoluto, in particolar modo da coloro che durante l’anno non hanno fatto nulla.

Qualcuno si rassegna all’idea e si mostra in spiaggia senza farsi alcun problema mentre altri cercano di rimediare all’ultimo momento iscrivendosi in una palestra e magari affidandosi ha un buon personal trainer. In realtà c’è ben poco da fare, dal momento che bisognerebbe essere costanti tutti i mesi dell’anno.

Eppure non è detta l’ultima parola perché guardando una serie su Netflix è possibile rimediare senza spendere nemmeno 1 euro! Ovviamente i nutrizionisti sostengono sempre che alla base di tutto ci deve essere una buona alimentazione, quindi sarebbe opportuno cambiare il proprio stile di vita.

Dimagrire senza muovere un dito? La verità ti sconvolgerà

La Scienza non smette mai di stupire per i passi da gigante che compie giorno dopo giorno. Stavolta i ricercatori dell’Accademia Cinese delle Scienze e gli esperti dell’ospedale Xuanwu della Capital Medical University hanno scoperto un qualcosa che potrebbe rivoluzionare la vita dell’uomo. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Cell.

Sono stati analizzati le feci, i cambiamenti cellulari e molecolari del sangue e vari tessuti dopo vari tipi di allenamento di 13 uomini sani. Sono stati osservati dopo un periodo di inattività di 45 giorni e dopo un allenamento quotidiano di 25 giorni e in entrambi i casi hanno fatto una corsa singola da 5 km.

Palestre a rischio? La nuova scoperta potrebbe rappresentare un pericolo

È emerso che l’esercizio quotidiano non fa altro che ottimizzare il metabolismo muscolare scheletrico, l’infiammazione cronica attenuata e la riduzione dei rischi di malattie cardiovascolari. I reni hanno prodotto una molecola, la betaina, che garantisce dei benefici come il ringiovanimento delle cellule renali, vascolari e il miglioramento del metabolismo.

Questo permetterà sicuramente di realizzare degli integratori a base di questa molecola che imitano alla perfezione gli effetti dell’esercizio fisico. Sarà una rivoluzione per rallentare il processo di invecchiamento dell’uomo. Ciò significa che presto si potrebbe fare a meno delle palestre e dimagrire semplicemente stando davanti al piccolo schermo seduti sul divano.