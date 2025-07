“La Sicilia e la Sardegna fanno schifo”, dopo aver visto il mare più bello vicino a Roma: i turisti non vogliono più tornare nei vecchi posti | Ha fatto il giro del mondo

Il titolo dell’articolo fa riferimento a un modo di dire piuttosto stravagante. Le due isole sono spettacolari, ma c’è chi enfatizza il concetto per esaltare le bellezze del Lazio.

Hai presente Summer Roberts, una delle protagoniste indiscusse della serie tv statunitense The O.C.? La bella brunetta, che ha conquistato il cuore del simpaticissimo Seth Cohen, era solita fare ricorso all’esclamazione “Che schifo” perché non le andava bene nulla. In questo caso si potrebbe notare lo stesso atteggiamento con uno spirito critico senza alcun fondamento.

Sia la Sicilia che la Sardegna sono due splendide isole, nonché vanto del turismo italiano. Entrambe hanno tanto da offrire, dalla cultura all’arte di chi si diletta ai fornelli. Nel primo caso si può menzionare il borgo di Taormina. Tra l’altro a 5 km di distanza da San Vito Lo Capo c’è Macari, considerata la piccola Caraibi della Sicilia.

La Sardegna, invece, è famosa per la spiaggia La Pelosa e il Parco Nazionale dell’arcipelago di La Maddalena. Ovviamente bisogna fare un salto in Costa Smeralda e a Castelsardo, uno dei borghi più belli d’Italia. Sia in un’isola che in un’altra è inutile dire che i piatti tipici sono sempre molto richiesti.

Eppure chi ha organizzato una vacanza a Roma ha voluto mostrare il proprio stupore denigrando in modo scherzoso sia la Sicilia che la Sardegna. In realtà è stato un modo per celare lo stupore nel vedere che la capitale italiana può competere con tanta bellezza e maestosità.

Il Lazio può reggere il confronto con le sue spiagge

Il Lazio non ha solo un patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto, ma è stracolmo di bellezze paesaggistiche immerse totalmente nel verde. A tal proposito si potrebbe valutare l’idea di andare alla ricerca dei borghi più impensabili. Un esempio potrebbe essere Nemi, conosciuta per la sagra delle fragole.

Per quanto riguarda gli amanti del mare, ci sono senza dubbio le isole ponziane che accontentano chi vuole immergersi in acque cristalline. Sul sito inviaggio.touringclub.it è stato pubblicato un elenco delle spiagge più belle della regione. Andiamo a scoprire quali sono.

Ecco la classifica dei mari più belli

L’analisi sulla qualità dei mari è stata fatta da Legambiente e Touring Club Italiano. Oltre 400 comuni costieri hanno superato il test e sono stati premiati per ciò che propongono sia ai residenti che ai turisti. Da non dimenticare i laghi che sono fonte di attrazione proprio come il mare.

Secondo la classifica le tre vele sono state assegnate a Montalto di Castro, Sperlonga, Minturno, Terracina, Ponza, Ventotene, San Felice Circeo e Sabaudia. Le due vele sono toccate ad Anzio, Nettuno, Ostia, Santa Marinella, Tarquinia e Gaeta. Cosa aspetti a preparare le valigie e partire? Non esitare più.