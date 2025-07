Altro che borseggiatori sui bus, adesso a Roma ti scippano appena entri nelle chiese | Controlla questi segnali per evitare di rimanere in mutande

Nemmeno in un luogo di culto oramai si è più al sicuro: l’ultima vicenda ha lasciato sbigottiti moltissimi fedeli.

I borseggiatori non guardano in faccia niente e nessuno, come dimostrato dagli ultimi attacchi sferrati all’interno di alcune Chiese. Alcuni di loro infatti hanno preso di mira proprio per queste ultime per mettere a segno l’ennesimo colpo.

Non è tutto perché hanno pensato bene di puntare i turisti, che per il periodo estivo hanno deciso di visitare la Capitale e tutte le stupende attrazioni artistico-culturali che ospita. Mai però ci si aspetta di essere derubati in uno dei luoghi più sacri della città.

Ma è proprio ciò che è accaduto a una giovane donna che stava visitando la Basilica di Santa Maria Sopra Minerva, situata in piazza della Minerva. Dopo poco i malviventi si sono dati all’azione. Ma scopriamo come si è evoluta la vicenda.

Entra in Chiesa e accade l’impensabile

Poche ore fa due uomini sono entrati nella Basilica per cercare di derubare alcuni dei fedeli che erano in precedenza entrati per visitare gli interni e pregare. L’attenzione dei sospettati è ricaduta su quella che poi si è scoperta essere una turista americana.

Mentre era inginocchiata a pregare, i malviventi le si sono avvicinati furtivamente e le hanno portato via la borsa contenente carta di credito, cellulare e vari documenti d’identità. Tuttavia, mentre stavano uscendo sono stati fermati dalle forze dell’ordine, che hanno proceduto al loro arresto.

Senza alcuna via di fuga: il felice epilogo

I carabinieri avevano già adocchiato la coppia di borseggiatori. Perciò li stavano tenendo sotto controllo da un po’. Ecco perché hanno deciso di seguirli anche all’interno della Basilica di Santa Maria Sopra Minerva. Si sono finti fedeli e si sono lentamente avvicinati ai due che avevano intanto puntato la loro vittima.

Non appena questi ultimi hanno sferrato “l’attacco”, i carabinieri li hanno sorpresi alle spalle e nonostante abbiano tentato di fuggire, alla fine sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato. Si è poi scoperto che entrambi sono di origine cubana senza fissa dimora. La refurtiva è stata riconsegnata alla turista.