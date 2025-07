Bamba del mese, quando la situazione è “grammatica”…

Nuova puntata del “Bamba del mese”, versione trigesimale dell’anti-premio ideato dall’attuale direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri come ironico omaggio al meglio del peggio dell’ultimo periodo. Anche in questa circostanza sono stati selezionati tre “casi amari”: prova inequivocabile che ormai la situazione è “grammatica”.

Bamba del mese (© Chivista / Wikimedia Commons)

Un caso hors catégorie

Torna quindi il “Bamba del mese” che, in analogia con l’omologo settimanale, si apre con una vicenda contrassegnata come hors catégorie per non alterare la surreale competizione. È l’epic fail in cui è incorso il Presidente americano Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca alcuni leader del Continente Nero.

Donald Trump (immagine dalla sua pagina Facebook)

Tra questi figurava l’omologo liberiano Joseph Nyuma Boakai, a cui il tycoon, come riporta Sky News, ha fatto i complimenti per l’ottimo inglese. Che però si dà il caso sia la lingua ufficiale del Paese dell’Africa Occidentale. D’altronde anche da noi l’italiano sarebbe l’idioma nazionale, eppure…

Il “Bamba del mese”

…eppure il Tg La7 ha riferito delle minacce rivolte proprio a The Donald dal portavoce militare iraniano Ebrahim Zolfaghari. Traducendo che «Lei, giocatore d’azzardo, a iniziato la guerra, ma noi la finiremo». E dimostrando di non averci capito letteralmente un’acca.

Il portavoce iraniano Ebrahim Zolfaghari a Trump: “Lei, giocatore d'azzardo, a iniziato la guerra, ma noi la finiremo”. Il video https://t.co/AWojkTf8S3 — Tg La7 (@TgLa7) June 23, 2025

Restando in tema di politica estera, l’accoppiata Stampubblica ha titolato su un «attacco di droni russi», con tanto di asilo colpito, a Voronezh. Che però è in Russia, e infatti quello incriminato era un bombardamento dell’esercito di Kiev, tant’è che l’articolo è stato cancellato, come se non esistessero gli screenshot. A quanto pare, i “due Vladimiri” non sono i soli ad avere problemi con l’estensione geografica dell’Ucraina.

Screenshot del titolo de La Stampa del 15 luglio 2025

Niente però batte il doppio strafalcione (altrettanto rimosso) dell’eurodeputato dem Dario Nardella. Il quale, volendo celebrare il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, ha cinguettato sulla «pagina storia» scritta all’All England Club da «Dinner».

Screenshot del tweet di Dario Nardella del 13 luglio 2025

Una gaffe dettata forse dalla fame, oltre che dalla “c” aspirata che l’ex Sindaco di Firenze avrà certamente aggiunto al repertorio dialettale torrese. E che si merita elementarmente il “Bamba del mese”.

Vittorio Feltri (immagine dalla sua pagina Facebook) Joseph Nyuma Boakai (immagine dalla sua pagina Facebook) Vladimir Putin (© Kremlin.ru / Wikimedia Commons) Volodymyr Zelensky (immagine dalla sua pagina Facebook) Dario Nardella (immagine dalla sua pagina Facebook) Jannik Sinner trionfa a Wimbledon 2025 (immagine dall’account X – ex Twitter – di Wimbledon) Guerra russo-ucraina (© Ministry of Internal Affairs of Ukraine – Mvs.gov.ua / Wikimedia Commons)