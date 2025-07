Casa ereditata dai nonni, ti spettano 23.000€ di bonus anche se non ci abiti | Nessun ISEE richiesto, basta che ti presenti con un documento

Hai una casa in eredità? Benissimo, ti arrivano soldi e non devi nemmeno trasferirti per forza lì

In un paese come l’Italia, dove la casa è da sempre considerata un rifugio sicuro, investire nel mattone resta uno dei capisaldi dell’economia familiare. Acquistare un immobile continua a essere percepito non solo come una scelta concreta, ma anche come una forma di previdenza, un’eredità per i figli e, per molti, una fonte di reddito futuro.

Nonostante l’evoluzione del mercato e l’avvento di nuove forme di investimento, il richiamo dell’appartamento di proprietà non ha perso il suo fascino.

Comprare casa significa spesso affrancarsi da affitti costosi, mettere radici, o scommettere su una zona in via di sviluppo. In molti, ancora oggi, preferiscono impegnarsi con un mutuo di lunga durata pur di avere un tetto proprio, magari da sistemare nel tempo secondo le proprie esigenze. Il

mattone offre stabilità e sicurezza, qualità che nei periodi di incertezza economica vengono ricercate più che mai.

L’investimento amato dagli italiani

La casa è anche uno dei simboli della cultura italiana. Ogni famiglia coltiva l’idea di possedere un immobile, che sia un piccolo appartamento in città o una villetta in periferia. L’acquisto viene vissuto come una tappa importante, un traguardo che restituisce un senso di compiutezza. E questa passione si riflette anche nell’attenzione ai dettagli, alla cura degli interni, alla volontà di rinnovare e migliorare continuamente.

Negli ultimi anni, a questa spinta si è affiancata una crescente sensibilità verso il risparmio energetico e la sostenibilità. Comprare casa oggi non significa solo scegliere bene la zona e valutare il prezzo, ma anche considerare il potenziale di ristrutturazione e di valorizzazione.

Molti immobili datati possono infatti trasformarsi in vere e proprie miniere di risparmio, grazie agli incentivi messi a disposizione dallo stato.

Le novità inaspettate

Come riporta il sito money.it, è possibile usufruire dei bonus edilizi, come l’ecobonus o il bonus ristrutturazione al 50 per cento, anche se non si è ancora trasferita la residenza nell’abitazione da sistemare. Un’informazione non da poco, che offre un margine di manovra significativo per chi ha acquistato casa e ha bisogno di tempo per avviare i lavori. La normativa conferma infatti che l’agevolazione spetta anche se si stabilisce la residenza solo in un secondo momento, purché la documentazione sia in regola e si tratti dell’abitazione principale.

Questo dettaglio, spesso ignorato o frainteso, può fare la differenza per tanti proprietari che stanno pianificando gli interventi e magari vivono temporaneamente altrove. Avere la certezza di poter beneficiare delle detrazioni senza l’obbligo immediato di spostare la residenza consente di organizzare meglio tempi e risorse, ottimizzando la ristrutturazione e rendendo l’investimento ancora più conveniente. Anche in questo, il mattone continua a dimostrare tutta la sua solidità.