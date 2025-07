“Tutto a 1 euro”, fino al 27 luglio fai la spesa e compri tutti i prodotti che vuoi | Il supermercato più amato dagli italiani svuota tutto per pochi giorni

Incredibile ma vero: sembra una svendita ma è solo l’offerta più generosa dell’intero anno. Il supermercato più amato svolta tutto.

C’è una promozione che sta facendo parlare ovunque: centinaia di prodotti a solo 1 euro. Si tratta di un’iniziativa reale, con scadenza fissata al 27 luglio, che consente a chi fa la spesa di riempire il carrello con una selezione di articoli di uso quotidiano a prezzo simbolico. E non si parla di scorte in scadenza o scelte discutibili.

Tra le offerte ci sono prodotti che spesso finiscono dritti nei carrelli settimanali: il minestrone delicato, ad esempio, ideale per pasti leggeri; oppure le vongole sgusciate, perfette per un primo veloce ma gustoso; e ancora il pesto al basilico senza aglio, pensato per chi cerca sapore senza compromessi. Tutto rigorosamente al prezzo di un euro.

Ma c’è un dettaglio che fa la differenza: la promozione è a tempo limitato. Chi vuole approfittarne dovrà farlo entro il 27 luglio. Dopo quella data, la promozione si esaurisce, e con essa anche la possibilità di acquistare prodotti così apprezzati a un prezzo così contenuto. Non sarà semplice trovare occasioni simili nei mesi a venire.

I supermercati più amati dagli italiani

In Italia, il rapporto con i supermercati è spesso legato alla fiducia, alla convenienza e all’abitudine. Catene come Esselunga, Conad, Coop e Lidl sono tra le più frequentate e amate, ognuna con un’identità precisa e una clientela fedele. Ma sarà tra questi davvero che si cela il supermercato dove tutto costa 1 euro?

È indubbio, tuttavia, che negli ultimi anni, alcune realtà del settore discount hanno saputo conquistare nuove fasce di popolazione, puntando su qualità accessibile, promozioni aggressive e comunicazione semplice ma efficace. E qui entra in scena il vero protagonista.

Tutto a 1 euro qui

Il supermercato che ha lanciato la promozione “Tutto a 1 euro” è Eurospin. Conosciuto per la sua formula snella e orientata al risparmio, ha scelto di sorprendere i clienti con una campagna che coinvolge decine di prodotti amatissimi. Accanto a quelli già citati, si trovano anche la crema alla vaniglia, dolce e profumata, perfetta per una merenda estiva, e i wurstel di puro suino, impiegabili in più modi e ideali anche per i bambini.

Non mancano le caramelle ripiene al gusto latte, golose e nostalgiche, e il pesto ricotta e noci, ottimo per chi ama i sapori morbidi e avvolgenti. Ma la lista non finisce qui: ogni reparto ha qualcosa da offrire, sempre al prezzo fisso di 1 euro. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo e ha già fatto impennare l’affluenza nei punti vendita. Per chi vuole risparmiare senza rinunciare a nulla, questa è senza dubbio un’occasione da cogliere al volo.