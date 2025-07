La terrazza più bella di Roma, ti godi la Fontana di Trevi senza folla e senza caos | Riaperta da pochissimo solo per i veri romani

Sei curioso di scoprire gli angoli più segreti di Roma? Da fine giugno adesso è possibile ammirare le sue bellezze da un terrazzo bellissimo.

Sul sito roma.repubblica.it è stata riportata una notizia che potrebbe entusiasmare coloro che sono sempre alla ricerca di luoghi insoliti da scoprire da cima a fondo. In questo caso è stata comunicata l’apertura al pubblico di una delle mansarde più note della storia italiana. E’ un progetto voluto fortemente dal Campidoglio per un motivo ben preciso.

Questa mansarda permette ai visitatori di ammirare da un’altra angolazione la Fontana di Trevi. L’idea è stata già proposta nel 2022 e fu concretizzata con una firma della consigliera capitolina PD Antonella Melito che, con il sindaco di Roma, ha messo in atto una sorta di collaborazione.

È intervenuto anche l’Assessore al Patrimonio Tobia Zevi per assegnare la concessione dell’immobile all’Ente Stati Generali del Patrimonio Italiano. Questa mansarda diventerà un itinerario culturale, turistico e storico di Roma. Questo significa che dopo aver ammirato la maestosità della fontana più famosa del posto si potrà fare un salto anche qui.

Non è finita qui! C’è stato un grande contributo da parte del benefattore Carlo Varacalli, delle associazioni di Elisabetta Favetta e Pietro Pierri. Il loro obiettivo è aprire le porte alle giovani generazioni per far conoscere una parte della nostra storia. Ma perché è così importante? Chi ha ospitato? La risposta è immediata.

La Fontana di Trevi come non l’hai mai vista

Stiamo parlando della mansarda di Sandro Pertini (meglio nota come la “mansarda di Trevi”, collocata all’ultimo piano del Palazzo Castellani), aperta a partire dal 29 giugno 2025. Egli è stato un politico, giornalista e partigiano italiano, nonché settimo Presidente della Repubblica italiana dal 1978 al 1985.

Ha vissuto con la moglie Carla Voltolina in questa mansarda fino alla sua morte avvenuta nel 1990. Da fine giugno è possibile andare a vedere tutte le camere e ognuna racchiude al suo interno un pezzo di storia italiana dal valore inestimabile.

“Un luogo destinato alla memoria”

“Dobbiamo farne un luogo destinato alla memoria di questo grande Presidente, che dalle carceri fasciste arrivò al vertice dello Stato. Un luogo che venga messo a disposizione alle visite delle studentesse e degli studenti con tutti i suoi collegamenti informatici che consentano di rivivere l’impegno di tutta la lunga vita di Pertini dedicata alla lotta per gli ideali di giustizia e libertà”. Queste sono le parole di Baldo Spini, Presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli.

Si tratta di un’iniziativa che sicuramente avrà un buon riscontro. Dal terrazzo si può ammirare il Palazzo del Quirinale, la cupola di San Pietro e Il Vittoriano. L’apertura è stata resa possibile grazie a un fondo di 100.000 euro proveniente da donazioni private.