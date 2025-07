Hai pagato 1.200€ per la Sardegna, ma questo mare ce l’hai a due ore da Roma | C’è anche il parcheggio ed è tutto GRATIS

In un celebre comune della Capitale si nasconde un angolo di natura paradisiaca, ricco di storia e cultura: non si paga un centesimo.

Avete sborsato centinaia se non migliaia di euro per godervi il mare sardo? La prossima volta avete la possibilità di non commettere lo stesso errore e godervi uno dei luoghi più suggestivi del Lazio. È noto a pochi, ma il suo fascino ha catturato l’immaginario di chi ha avuto l’onore e l’onere di visitarlo.

La sua storia ne è la dimostrazione. Come gran parte delle strutture architettoniche presenti sul territorio regionale e nazionale, anche questa risale all’epoca romana, anche se a quel tempo veniva utilizzata come un vero e proprio Porticciolo.

Oggi infatti funge perlopiù da piscina, dove i residenti e coloro che ne conoscono la sua esistenza hanno modo di trascorrere qualche ora di relax, lontani dal fastidioso tram tram quotidiano. Ma scopriamo tutti i dettagli di questa zona che ha fatto breccia nel cuore di moltissime persone.

Una piscina romana di tutto rispetto

A circa due ore di macchina da Roma, nel noto comune di Formia, si trova un’antica piscina romana, ma la sua posizione così come la sua configurazione la rendono unica nel suo genere. Affacciata sul litorale laziale, questa insenatura naturale è legata a una villa edificata sul promontorio circostante.

Quest’ultima è così ricca di storia che attraverso l’acqua si possono vedere i resti delle varie epoche romane. Un paesaggio dunque mozzafiato, che può essere ammirato gratuitamente. Infatti non serve sborsare un centesimo per farsi un bel bagno.

Come raggiungere la piscina romana

Per arrivare nella splendida piscina romana, basta lasciare la macchina nel parcheggio. Quindi proseguite per circa 150 metri su una strada lastricata di epoca romana, al termine della quale scorgerete la splendida insenatura naturale.

Qui è presente anche un tratto di spiaggia, che seppur di piccole dimensioni, è utile per rilassarsi e abbronzarsi, ma è corretto sottolineare che non è attrezzata. È permesso portare passeggini o carrozzine, e persino il proprio amico a quattro zampe, la cosa importante è rispettare questo luogo così storico e speciale.