Roma, ti siedi per mangiare e ti ritrovi con la zappa in mano: così funziona il nuovo agriristorante | Ma è tutto incluso nel menù

Un ristorante poco distante da Roma sarà in grado di lasciarti a bocca aperta perché è unica nel suo genere. Ecco di quale si tratta.

L’agriturismo in questione si trova nelle campagne di Viterbo, esattamente a Grotte Santo Stefano. Si tratta di un luogo a dir poco incantevole ed è un’ottima meta per chi ama visitare i musei perché qui ci sono quelli di Petrografia e di Mineralogia.

Per non parlare delle numerose sorgenti d’acqua che attraversano il territorio, sulle cui sponde si stanziarono in passato tante popolazioni come quella etrusca. C’è anche la Cascata dell’Infernaccio che si può ammirare attraversando un itinerario naturalistico. Ovviamente ha tanto altro che vale la pena vedere almeno una volta nella vita.

In questo periodo sarebbe una località perfetta per trascorrere qualche weekend o un’intera vacanza. Tra una visita e l’altra è possibile sedersi alle tavole di un agriturismo a conduzione familiare che produce tutto di mano propria. Infatti è possibile assaggiare i piatti caratterizzati da sapori semplici che raccontano tanto del territorio.

Sul sito romatoday.it tale agriturismo è stato descritto alla perfezione. Se anche tu sei un amante dei piaceri della tavola non puoi non recarti presso questa struttura dove proprietari da sempre fondano la professionalità con la passione per l’arte culinaria.

Un agriristorante del Lazio unico nel suo genere

“Non avevo mai cucinato, poi in seguito ho problemi di ricerca personale qualificato, mi sono messo io stesso in cucina e aiutato i cuochi…Mi sono creato una strada, una mia tipologia di cucina e ho cominciato ad avere l’esigenza di mantenere qualità, non sono in cucina ma anche in pizzeria”, ecco quanto è stato riferito da Marco Ceccobelli.

Lui è molto amato dai fedeli clienti che sanno di poter soddisfare egregiamente le proprie papille gustative. Ha proseguito durante la piacevole intervista rilasciata a CiboToday: “era solo un’azienda agricola con la produzione di latte vaccino…Nel 2008 sono entrato in cucina e ho trasformato l’agriturismo in agriristorante”. Ma di quale si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Dagli antipasti ai secondi, c’è l’imbarazzo della scelta

L’Agriturismo il Casaletto da sempre ottiene ottime recensioni e il merito è dell’atmosfera calorosa e dei piatti tipici della tradizione locale. C’è poca manipolazione e buona materia prima, questo è fondamentale per il propietario. Inoltre ha aggiunto che da lui si realizzano i salumi, sia cotti che stagionati.

Si devono assaggiare antipasti, salumi con bruschette o il prosciutto di brado con pizza fritta. Tra i primi ci sono gli gnocchi al ragù e tra i secondi c’è la carne cotta alla brace. Per quanto riguarda la pizza ci sono tre tipi di impasti differenti, quindi tutti possono essere ampiamente accontentati.