Nuove regole per i voli, hanno cambiato tutte le regole prima delle partenze: attenzione a questi documenti | Resti a terra prima delle vacanze

Devi prendere un aereo? Potresti andare incontro a delle novità se ti rechi in uno di questi Paesi europei. Sono cambiate tutte le regole.

Adesso tanti sono italiani che partono per godere appieno delle nevicate vacanze. C’è chi ha puntato su luglio mentre altri su agosto e altri ancora su altri mesi dal momento che il lavoro dà questa possibilità. In questo caso sicuramente i prezzi saranno differenti, ma non tutti riescono ad approfittarne.

Anche la scelta di come partire varia in base a un fatto puramente personale. Ovviamente chi soffre di vertigini eviterà in ogni modo l’aereo mentre chi soffre il mal di mare ovviamente scarterà a priori la nave. Poi c’è chi non ne vuole proprio sapere dell’auto perché è impensabile potrei fare tante ore di viaggio seduti.

Molti sono concordi nel dire che l’aereo sia il mezzo di trasporto che permette di andare dall’altra parte del mondo in tempi brevi rispetto a quelli di una nave e di un treno. Eppure nelle prossime ore chi non può farne a meno andrà incontro a una situazione del tutto inaspettata.

Secondo quanto riportato sul sito geopop.it pare che ci siano delle novità in vista per coloro che preparano spesso le valigie e si recano in determinati posti con l’aereo. È stato il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma a dare questa notizia, anche se non è ancora chiaro quando la nuova regola entrerà in vigore. Il tutto interesserà più di 50 milioni di passeggeri. Andiamo a scoprire a cosa si andrà incontro a breve.

Nuove regole in aeroporto da rispettare

Quante volte ti sarà capitato di partire con l’aereo e vivere direttamente o indirettamente degli episodi spiacevoli? Probabilmente tutti daranno una risposta positiva. Capita di perdere un volo per svariati motivi e uno di questi è senza dubbio il non aver dietro i documenti necessari da esibire prima dell’imbarco.

In questo caso c’è poco da fare (meno che non si abbia un passaporto), dunque si deve per forza rinunciare alla vacanza tanto attesa nell’arco dell’anno. Tuttavia c’è questa nuova regola che riguarderà tutti i voli in partenza dall’Italia con destinazioni precise. Ecco tutti i dettagli.

Ecco cosa non sarà più obbligatorio esibire

In poche parole non sarà più obbligatorio esibire il documento di identità al gate di imbarco nel momento in cui ci si reca presso uno dei Paesi dell’area Schengen (quella di libera circolazione che riguarda quasi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea) insieme a Svizzera Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Si potrà esibire solo la carta d’imbarco, ma comunque bisogna sempre avere dietro la carta d’identità o il passaporto per poter rientrare in Italia. L’obiettivo è rendere le procedure di imbarco più veloci, una misura rivoluzionaria senza dubbio per il traffico aereo.