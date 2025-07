Scuola, mensa e trasporti gratis per chi fa domanda in tempo: ti becchi pure 2.000€ di bonus | Il conto alla rovescia è iniziato

Andare a scuola non sarà più così faticoso! Gli studenti possono contare su alcuni bonus con tante agevolazioni e sconti. Ecco tutti i dettagli

Nonostante gli Esami di Stato siano giunti al termine da un po’, se ne sta parlando ancora perché alcuni allievi hanno rifiutato di presentarsi alla prova orale. Un gesto che sta facendo discutere, verificatosi nel Veneto e nelle Marche. Ovviamente è stato chiesto il motivo e quasi tutti hanno risposto allo stesso modo.

“Ho espresso la mia delusione per l’esperienza vissuta a scuola e ho criticato l’attuale sistema di valutazione basato su voti e crediti dove lavoro di 5 anni viene dimenticato dando importanza solo a tre prove”, ecco cosa si può leggere sul sito nelquotidiano.news.it.

A tal proposito è intervenuto il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il quale ha annunciato che si dovrà in questi casi prendere in considerazione la bocciatura in futuro. A prescindere da tutto in tanti non vedono l’ora di tornare tra i banchi di scuola per rivedere i propri compagni.

Stavolta anche i genitori potrebbero essere ulteriormente entusiasti perché possono fare richiesta di alcuni bonus realizzati proprio per la scuola. Sono previsti sconti, agevolazioni e benefici agli studenti che rispettano determinati requisiti. Andiamo a scoprire quali sono.

Bonus per la scuola 2025: grandi opportunità per gli studenti

Sul sito money.it si parla dei supporti economici inerenti all’ambiente scolastico. Così facendo tante famiglie possono permettere alla prole di proseguire con gli studi avendo la possibilità economica adeguata. Si tratta di un sostegno concreto, ma bisogna tener conto delle fasce di reddito e di un requisito fondamentale, ovvero l’ISEE.

In realtà minorenni e maggiorenni che frequentano la scuola possono fare richiesta di vari bonus. Quelli attivi nell’anno corrente sono i seguenti: Bonus mensa, Bonus 18 anni 2025, Bonus merito per l’anno scolastico 2025, Assegno unico, Borse di studio, Bonus trasporti, Bonus libri di testo, Indennità di frequenza.

Bonus trasporti e Bonus mensa

Il Bonus trasporti permette gli spostamenti gratuiti ad allievi che possono fare richiesta di un abbonamento. Roma riconosce i trasporti gratuiti per gli studenti da 11 a 18 anni, ma altrove ci sono delle piccole variazioni. Per questo motivo è importante visitare il sito istituzionale della propria Regione o del proprio Comune.

Per quanto riguarda il Bonus mensa offre pasti gratuiti presso le mense universitarie tenendo sempre conto delle variazioni a seconda della Regione, dell’Ateneo e della condizione dello studente (in sede, fuori sede e pendolare). Anche in questo caso l’ISEE deve avere un certo valore. È possibile anche usufruire di una tariffa agevolata se si è vincitori di una borsa di studio. Per qualsiasi dubbio basta documentarsi sui siti appropriati.