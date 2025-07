Bancomat, parte l’addebito doppio ogni volta che paghi: lo scopri solo quando è troppo tardi | C’è un dettaglio sullo scontrino che lo conferma

Se si effettuano pagamenti con la carta di credito o debito, si può rischiare di spendere più del necessario: ecco come prevenirlo.

Come ogni giorno vi recate al bar per ordinare un caffè oppure entrate in un ristorante per rifocillarvi durante la pausa pranzo. Ma stavolta c’è qualcosa che non torna. Siete in procinto di pagare e come spesso capita, utilizzate la vostra carta di debito o di credito.

Ma non appena tornate a casa, vi rendete conto che la somma prelevata è superiore a quella effettivamente spesa. E no, non si tratta di una situazione unica. Sempre più consumatori infatti lamentano lo stesso problema.

Ma questo punto la domanda sorge spontanea: qual è la ragione dietro a questo spiacevole inconveniente? Semplice, si tratta di una truffa studiata a tavolino. Ma scopriamo nel dettaglio in cosa consiste e soprattutto quali sono le azioni da intraprendere per evitare di finirne vittima.

La truffa del POS: attenzione ai dettagli

A oggi potreste essere caduti nella trappola dei malintenzionati e non esservene nemmeno resi conto. Nonostante il POS sia diventato uno strumento estremamente utile per eseguire un pagamento, può nascondere anche delle pericolose insidie.

Nella stragrande maggioranza dei casi si usa il bancomat per sostenere una spesa, complice l’introduzione del contactless, che ha reso le transazioni ancora più rapide e semplici. Tuttavia, così facendo molti non prestano attenzione a un dettaglio, l’importo, che può essere errato a seguito di una disattenzione del commerciante o a una mossa ben studiata da quest’ultimo per far lievitare le sue entrate. A prescindere da ciò, ci sono alcuni consigli che dovreste seguire ogniqualvolta vi apprestate a effettuare un pagamento.

Come comportarsi prima di un pagamento con POS

Per evitare di ritrovarsi con importo prelevato erroneamente dal proprio conto corrente, la prima cosa da fare è controllare la cifra che compare sul POS prima di effettuare il pagamento. Anche se non avete tempo da perdere, questa piccola ma importante azioni vi risparmierà futuri grattacapi evitando di confermare addebiti sbagliati.

Un altro errore che commettono molti consumatori è quello di rifiutare la ricevuta. Anche se non è necessaria, il consiglio è sempre quella di chiederla in quanto contiene informazioni cruciali, inclusa la cifra spesa. Inoltre, è preferibile conservarla fino a quando quest’ultima non sarà stata addebitata sul proprio conto.