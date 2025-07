Torna il caldo torrido a Roma, ma stavolta è molto più pericoloso: ti può venire un infarto | Non basta l’aria condizionata

Purtroppo chi non tollera il caldo dovrà fare i conti di nuovo con questo flagello. Andiamo a scoprire stavolta a cosa si andrà incontro.

Da un paio di anni le temperature in estate sono davvero insopportabili per gli esseri viventi. Purtroppo questo non è altro che uno dei tanti effetti del cambiamento climatico, dunque bisognerà adeguarsi per andare avanti con la propria vita.

Infatti si dice che probabilmente le scuole avranno inizio a ottobre perché molte non sono adeguate per garantire il fresco nelle ore di punta della giornata. Del resto chi non riesce a tollerare il caldo può andare incontro a giramenti di testa, cali di pressione e anche la febbre.

Questo dimostra che non tutti riescono egregiamente ad affrontare la quotidianità con il caldo torrido. C’è chi utilizza costantemente l’aria condizionata e chi fa ricorso ad altro pur di godere di attimi di sollievo.

Dopo momenti di respiro adesso sul sito fanpage.it è stata riportata una notizia che sta lasciando in particolar modo i romani a bocca aperta. Molti resteranno in casa cercando di uscire solo in casi eccezionali per colpa del caldo eccessivo.

In arrivo una nuova ondata di calore a Roma

I soggetti più deboli dovranno rivoluzionare le proprie abitudini per evitare di fare i conti con le alte temperature. È stato il meteorologo di MeteoExpert Flavio Galbiati a dare delle spiegazioni attendibili in merito al caldo che avvolgerà nel suo manto la capitale italiana nei prossimi giorni.

Pare che dopo i temporali dei giorni passati tra il 18 e il 23 luglio arriverà la terza ondata di calore nel Lazio per via dell’anticiclone africano. Sarà davvero così? Ecco qual è la verità.

Una certezza del tutto inaspettata

In poche parole il maltempo ha creato dei disagi non solo nel Lazio, ma anche nelle altre regioni italiane. Tuttavia qualcuno ha considerato il lato positivo della faccenda, ovvero il calo delle temperature. L’aria si è rinfrescata decisamente, ma probabilmente nei prossimi giorni sarà solo un lontano ricordo. “Le temperature nella prima parte della settimana si manterranno nella media stagionale, piuttosto gradevoli di giorno e permetteranno di riposare bene la notte”.

Eppure le temperature si alzeranno nuovamente da venerdì 18 luglio fino al 23 luglio, ma l’esperto ha rassicurato che non si andrà oltre i 35 gradi. Qualcuno chiede di agosto, però per il momento non si può fare alcuna previsione. Di conseguenza sarà opportuno attendere nuovi aggiornamenti a fine mese. Chi deve partire per le vacanze resterà ancora con un bel punto di domanda.