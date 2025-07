3.000€ di multa, adesso devi fare l’inventario della tua auto: se sbagli paghi | Lista obbligatoria di quello che puoi tenere a bordo

Alcuni oggetti che si trovano all’interno del proprio veicolo possono essere oggetto di pesanti sanzioni pecuniarie.

Succede a ogni conducente di lasciare qualcosa all’interno della propria auto, ma nessuno pensa che ciò possa tramutarsi in una multa, oltretutto salata. Il Codice della Strada è molto chiaro a riguardo, ma nessuno può affermare di conoscere ogni singola norma inclusa in esso.

Alcuni dispositivi sono considerati illegali e per i quali c’è un esplicito divieto nell’utilizzarli quando ci si trova alla guida di un veicolo. Infatti sono previste delle sanzioni, che in alcuni casi particolari possono arrivare a migliaia di euro.

E no, non stiamo parlando dello smartphone, ormai onnipresente nella nostra vita quotidiana, anche se ne approfittiamo per ricordare che adoperarlo mentre si è al volante non è consentito. Stavolta si tratta di un altro apparecchio, seppur meno popolare: il rilevatore autovelox.

Rilevatore autovelox: vietato l’uso

Uno degli oggetti severamente vietati è il rilevatore autovelox. Come si può dedurre dal nome stesso, si tratta di un apparecchio capace di individuare la presenza degli autovelox lungo la strada che si percorre.

Al contrario di ciò che si pensa, esistono diversi strumenti che permettono di eseguire questa azione, come i navigatori satellitari, le app per cellulari e i blinder elettronici (sensori a infrarossi montati dietro la mascherina dell’auto). L’utilizzo dei suddetti possono portare a sanzioni molto salate. Ma scopriamo nel dettaglio cosa dice il Codice della Strada a riguardo.

Cosa si rischia utilizzando il rilevatore autovelox

La Legge italiana impedisce ai conducenti di ricorrere a qualsiasi oggetto in grado di rilevare la presenza degli autovelox. Secondo l’art. 45 comma 9-bis “è vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento… utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni”. Chi viola tale norma rischia una sanzione amministrativa, il cui importo varia a seconda della gravità del reato. Si parte da un minimo di 802 e si arriva a oltre 3 mila euro. Inoltre, è prevista la confisca del dispositivo in questione.