The Grapest Award: arriva la kermesse per le migliori aziende vitivinicole Italiane

Si avvicina la scadenza per il primo “The Grapest Award” che si terrà il 20 Maggio a Sanremo. Una kermesse che vedrà come protagoniste sui banchi di assaggio, di fronte ad una giuria di esperti, le aziende vitivinicole italiane che intendono entrare in un circuito creato dai professionisti per i professionisti.

“The Grapest Award” le cui iscrizioni scadranno il 30 Aprile prossimo, metterà in contatto le cantine e gli operatori del settore, creando un filo diretto tra produttore e il consumatore.

Le cantine e i prodotti vincitori del riconoscimento faranno parte della guida “The Grapest Award 2024” che verrà pubblicata in formato digitale e cartaceo a Ottobre 2023. Una guida tra territori e regioni che permetterà di attraversare l’Italia, dove troveremo le cantine presenti, in un percorso fatto di tradizione e di cultura.

L’iniziativa nasce da Marco Gallo di Decantico che ha dichiarato “il vino racconta da sempre tutto ciò di cui siamo parte, la nostra storia, ospitare le aziende vitivinicole, e creare questo contest per noi ha significato soprattutto accessibilità, creare un linea preferenziale, tra le cantine italiane…. e il mondo di consumatori curioso di scoprire e conoscere…”



Uno step etico, culturale ed anche commerciale, che vedrà l’apertura di una piattaforma di e-commerce che contemplerà solo i prodotti premiati diventando il primo negozio online di sole eccellenze nazionali.

Molti gli iscritti a questa prima edizione, la provenienza omogenea è riuscita a coprire tutto il territorio nazionale. Quella dei vigneti Italiani e delle sue cantine è una storia antica, un amore per un prodotto che nasce dal lavoro dell’uomo, che si tramanda per generazioni, il nostro vino. Le aziende avranno modo di “raccontare” la loro storia, di fronte ad un pubblico di partner commerciali e buyer e questo riconoscimento vuole diventare, un supporto valido nell’identificazione e la valorizzazione di distretti vitivinicoli nascosti, tesori del nostro patrimonio e della nostra identità enoculturale. Partecipano al “The Grapest Award” i vini che appartengono alle classificazioni europea DOP o IGP (DOCG, DOC,

IGT).

The Grapest Award: scopri quando e dove

Le commissioni si riuniranno il 13 – 14 – 15 Maggio 2023 presso Sanremo (IM).

Le degustazioni: le tre giornate di degustazione vedono impegnate le commissioni nell’assaggio di 60 campioni divisi in tre sedute opportunamente intervallate. Tutte le fasi della degustazioni saranno seguite da un notaio che ne certificherà il regolare andamento.

Il valore fondamentale, nelle classificazioni dei vini sarà quello organolettico, dove l’apprezzamento e le caratteristiche del vino verranno considerate secondo analisi sensoriali.

Divisione dei campioni: dopo essere stati perfettamente anonimizzati, i campioni vengono divisi in categorie (specificate sul regolamento) e preparati per le commissioni.

I vincitori del riconoscimento “The Grapest Award” verranno resi noti in un evento che si terrà a Sanremo (IM) e che verrà trasmesso anche online SABATO 20 MAGGIO 2023.

