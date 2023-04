Trading online: l’Intelligenza Artificiale di Antony Rossi che genera migliaia di euro

Antony Rossi, ragazzo giovanissimo di 25 anni, nato a Bari in Puglia, da dove è partito, oggi lavora come trader online generando incassi incredibili.

Il business di Antony ha avuto inizio all’età di 14 anni, quando, a suo dire, si è affacciato per la prima volta a questo mondo “per curiosità” attraverso diversi annunci online, in modo particolare legati al mondo della finanza, da cui è sempre stato attratto.

Oggi, Antony, dopo aver ottenuto come autodidatta il master in Analisi tecnica dei mercati finanziari, rilasciato dalla Societá italiana Analisi Tecnica, e una Laurea in Banking e Scienze assicurative dei mercati finanziari, si occupa a tutto tondo di Intelligenza artificiale nell’ambito bancario e assicurativo.

Tali strumenti, a oggi, risultano sempre più importanti a livello globale, in qualsiasi settore; in particolare per quello che riguardo l’aspetto monetario mondiale, essi permettono a chiunque con un rischio ponderato e riduttivo di affacciarsi ai mercati finanziari anche senza esperienza o particolare propensione al rischio.

Il business group creato da Antony Rossi oggi si occupa di fornire direttamente servizi al pubblico senza passare da “corsi di formazione” o altre formule particolarmente in voga sui social media. A differenza dei suoi competitor che offrono formazione, mentorship private e masterclass e consulenze, oltre tutte queste, la sua realtà offre la possibilità (dopo aver finito i loro percorsi e molto limitatamente) di avere dei conti di trading in gestione da svariate migliaia di €, dai 25.000€, fino ai 500.000€, direttamente forniti dall’azienda per poter fare trading.

Antony Rossi arriva nel 2023 a possedere due conti in gestione da mezzo milione, uno da 200.000, uno da 80.000, e uno da 50.000 in modo da diversificare i suoi metodi di operatività al mercato.

Dal 2014 quando ha iniziato a oggi, vanta un’esperienza di 9 anni complessiva che lo ha aiutato a crescere e poter insegnare trading a coloro che si rivolgono a lui.

Wolf Academy offre formazione sul trading, investimenti e finanza a 360 gradi con 270 lezioni, oltre 50 capitoli, e oltre 22 ore di lezioni,mentorship one to one, e conti in gestione da migliaia di euro, che i competitor non sono in grado di offrire, facendo partire il cliente con una marcia in più rispetto a tutti gli altri.

