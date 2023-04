Illuminati di Bellezza – Sostenibilità, beauty e tecnologia si incontrano in un evento presso Fuori Salone a Milano, Road to green 2020 e Ingeniom presentano Federico Faragalli e De Sisti

Hello Beauty! Dal 18 al 22 Aprile, in concomitanza con Fuori Salone, l’hair salon di Federico Faragalli di Via Caminadella a Milano, apre le porte alle sue clienti per una serie di giornate speciali all’insegna di beauty, tecnologia e sostenibilità.

“Illuminati di bellezza” è presentato da Ingeniom Engineering Services & Management e Road to green 2020 e ideato da Barbara Molinario. Un evento che unisce l’hairstylist Federico Faragalli e De Sisti, azienda leader nella fornitura di attrezzature per l’illuminazione di palchi, cinema e tv.

De Sisti si impegna in ambito ambientale e restituisce nuova vita a lampade destinante alla spazzatura, oltre a investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per l’efficientamento energetico.

“Abbiamo proposto De Sisti per queste giornate al Fuori Salone, perchè crediamo che questa azienda faccia tantissimo nel campo green”, commenta l’Ing. Alessandra Colletti di Ingeniom, “e pensiamo faccia parte di una nicchia molto importante fra le attività italiane”.

“La De Sisti è un’azienda che va presa ad esempio a livello europeo, perchè ha avuto la capacità di ri-adeguarsi a quello che è l’abbattimento dei consumi, mantenendo il suo livello di eccellenza” aggiunge Mauro Porcelli, Direttore Tecnico di Ingeniom.

Nel corso delle giornate, ospiti selezionate saranno acconciate da Federico Faragalli con hairstyling ispirati al cinema degli anni ’20, ’30, ’40 e ’50. “Federico Faragalli è da sempre molto attento circa l’INCI e la sostenibilità dei suoi prodotti”, commenta Barbara Molinario, Presidente di Road to green 2020, “utilizza, infatti, solo materiali ecosostenibili, rispettosi dell’ambiente e della salute”.

“Abbiamo pensato a questa collaborazione per presentarci al Fuori Salone, creando dei veri e propri set cinematografici dove esponenti del mondo dello spettacolo e della stampa avranno la possibilità di essere pettinate e truccate”, commenta l’hairstylist Federico Faragalli. “Sono molto entusiasta di questa collaborazione perchè De Sisti è un’azienda molto attenta al green, al riciclo ed al risparmio energetico. Condividiamo l’obiettivo di svolgere al meglio le nostre rispettive attività senza impattare sull’ambiente”.

“Siamo in un’epoca di grandissima rivoluzione e la De Sisti la sta cavalcando tutta. Ci potremmo definire pionieri rispetto ad alcune tecnologie e metodiche più sostenibili che ci consentono di utilizzare potenze molto più basse rispetto al passato, senza alterare la resa finale. Inoltre, utilizziamo solo materiali semplici da smaltire”, ha aggiunto Fabio De Sisti.

